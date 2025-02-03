格林美︱Beyonce跨界玩鄉謠首獲肯定　Taylor Swift頒獎

樂壇盛事《第67屆格林美音樂獎》於洛杉磯舉行完畢，美國天后Beyonce踩過界玩鄉謠的大碟《Cowboy Carter》之前獲11個提名，成為頒獎禮史上累積最多提名歌手（共99個），雖然她上年於鄉謠頒獎禮全食白果，今次終獲肯定，掃走3獎，包括「最佳鄉謠大碟」以及最高榮譽的「年度大碟」，她與美國天后Miley Cyrus合作的《II Most Wanted》則奪得「最佳鄉謠合唱」。Beyonce是首次奪得「年度大碟」，由最近忙於救山火的洛杉磯消防局代表頒獎。

頒發「最佳鄉謠大碟」的正是鄉謠界出身的美國天后Taylor Swift，宣布結果一刻，Beyonce露出詫異表情，身體僵直，其後在身邊老公Jay-Z與女兒Blue Ivy掌聲下上台，從Taylor手中接過獎座，兩人更親密錫面。Beyonce激動致詞表示：「噢天呀，嘩，我完全冇諗過會攞獎。嘩，我想多謝上帝，噢天呀，因為我咁多年後都仲可以做自己鍾意做嘅嘢。噢天呀，我想多謝所有接受呢隻大碟嘅出色鄉謠歌手。我哋好努力咁做呢隻大碟。」

另外，人氣急升的美國小天后Sabrina Carpenter憑《Short 'N Sweet》打贏前輩勁敵Taylor首次獲格林美獎，奪得「最佳流行大碟」，Taylor也大方起身為她打氣歡呼。Sabrina開心致詞表示：「哈囉，我頭自表演完仲未抖順條氣，我冇諗過會攞到獎，同我一齊提名嘅歌手都係我喺世上最鍾意嘅歌手之一，我唔敢相信可以同佢哋一齊被提名，仲要係同場出現。」她並再憑《Espresso》奪得「最佳流行歌手」。

至於頒獎禮大贏家，是美國饒舌男歌手Kendrick Lamar，他憑嘲諷加拿大饒舌男歌手Drake喜歡未成年少女的歌曲《Not Like Us》掃走5獎，包括大獎「年度作曲」與「年度歌曲」。美國女歌手Sierra Ferrell則獲4獎緊隨其後，而美國女歌手St. Vincent與英國女歌手Charli XCX則連同Beyonce捧走3獎。

【格林美音樂獎部份得變名單】

年度歌曲：Kendrick Lamar《Not Like Us》

年度作曲：Kendrick Lamar《Not Like Us》

年度大碟：Beyonce《Cowboy Carter》

最佳新人：Chappell Roan

最佳流行歌手：Sabrina Carpenter《Espresso》

最佳流行合唱：Lady Gaga & Bruno Mars《Die With a Smile》

最佳流行大碟：Sabrina Carpenter《Short 'N Sweet》

最佳搖滾歌手：The Beatles《Now and Then》

最佳搖滾歌曲：St Vincent《Broken Man》

最佳搖滾大碟：The Rolling Stones《Hackney Diamonds》

最佳另類歌手：St. Vincent《Flea》

最佳另類大碟：St. Vincent《All Born Screaming》

最佳饒舌歌手：Kendrick Lamar《Not Like Us》

最佳流行饒舌歌手：Rapsody Feat. Erykah Badu《3》

最佳饒舌歌曲：Kendrick Lamar《Not Like Us》

最佳饒舌大碟：Doechii《Alligator Bites Never Heal》

最佳R&B歌手：Muni Long《Made For Me（Live On BET）》

最佳當代R&B歌手：Avery*Sunshine《So Glad to Know You》

最佳傳統R&B歌手：Lucky Daye《That’s You》

最佳R&B歌曲：SZA《Saturn》

最佳R&B大碟：Chris Brown《11:11（Deluxe）》

最佳鄉謠歌手：Chris Stapleton《It Takes A Woman》

最佳鄉謠合唱：Beyonce feat. Miley Cyrus《II Most Wanted》

最佳鄉謠歌曲：Kacey Musgraves《The Architect》

最佳鄉謠大碟：Beyonce《Cowboy Carter》