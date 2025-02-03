《阿諾拉》Mikey Madison大露背奪倫敦影評人突破獎

《第45屆倫敦影評人協會頒獎禮》周日（2日）於英國倫敦舉行，25歲美國女星Mikey Madison憑《阿諾拉》（Anora）穿上紅色大露背晚裝長裙現身，早前首度入圍《奧斯卡金像獎》影后的她，奪得「突破演員」，喜形於色。

而美國女星素兒莎丹娜（Zoe Saldana）憑爭議性電影《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）掃走「年度女配角」與「Derek Malcolm創新獎」。退任「占士邦」的英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）則獲頒「Dilys Powell電影成就獎」，之前獲頒此獎的包括華裔女星楊紫瓊與英國女星琦溫斯莉（Kate Winslet）。

【第45屆倫敦影評人協會頒獎禮得獎名單】

年度男主角：賴夫費恩斯《教宗選戰》

年度女主角：Marianne Jean-Baptiste《Hard Truths》

年度男配角：Kieran Culkin《A Real Pain》

年度女配角：素兒莎丹娜《艾美利亞變奏曲》

突破演員：Mikey Madison《阿諾拉》

突破英國/愛爾蘭電影人：Rich Peppiatt《Kneecap》

年度英國/愛爾蘭演員：茜爾莎羅倫《Blitz》/《The Outrun》

年度英國/愛爾蘭年少演員：Nykiya Adams《Bird》

年度電影：《粗獷派建築師》

年度外語片：《All We Imagine As Light》

年度動畫電影：《Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl》

年度英國/愛爾蘭電影：《教宗選戰》

年度英國/愛爾蘭短片：《Wander to Wonder》

技術成就獎：《Nickel Boys》

Dilys Powell電影成就獎：丹尼爾格力

Derek Malcolm創新獎：素兒莎丹娜