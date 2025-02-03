《哪吒》票房破35億人仔　成內地史上春節檔冠軍

內地動畫《哪吒之魔童鬧海》票房大放異彩，截至2月3日下午為止，《哪》上映6天，票房己達35.62億人民幣（同下）（約38.56億港元），超過《唐探1990》票房19.36億（約21億﹔，成為內地電影史上春節檔票房冠軍。

《哪》亦已打破18項影史紀錄！據內地票房紀錄，公映第一天以23.2%的排片居同期新片，包括：《唐探1990》、《熊出沒‧重啟未來》、《封神第二部‧戰火西岐》及由肖戰主演的《射鵰英雄傳：俠之大者》。《哪》當天取得了4.87億人民幣（5.27億港元）票房，同時打破中國影史動畫最高單日票房紀錄，大年初二，該片排片佔比攀升到25.2%，到大年初三，隨口碑發酵，在春節檔新片中脫穎而出，以30.9%的排片拿下了6.19億元（約6.70億港元）的票房。

之後兩日，分別取得單日7.3億（7.90億港元）及8.1億（約8.77億港元）的票房，大年初五單日票房更是排在中國影單日票房第三位，可謂單日票房預測會創新高。除票房一枝獨秀外，該片在內地影視平台評分更高達8.5分，同樣居榜首。此外，2025年中國電影市場累計票房超越美票房成績，位列全球第一，更被指有望超越《長津湖》的57.75億（62.51億港元）為影史上首部票房破60億的電影。為疏導入場觀眾，河南一影院一天上映99場，即10場就上映一場。