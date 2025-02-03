蔡卓妍密謀去機場谷戲　Stanley獲觀眾送禮

由蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、朱栢康、邱士縉、吳家忻、胡楓、楊偲泳及楊偉倫（阿倫），領銜主演的賀歲片《祥賭必贏》上映至今日（3日）大年初六，截至今早10:00為止，票房為$760萬，年初五更成為上映6日以來單日票房冠軍。

一眾演員連日來四出落力謝票，感謝觀眾支持，更打破傳統現身售票處以落區拉票形式呼籲大家買票支持香港電影，誓要令香港電影復甦，亦肩負起為香港電影出力的使命。當中飾演中韓混血兒「Ian Suen Oppa」的朱栢康更成為觀眾的新寵，在謝票現場即席表演K-Pop舞步，連Stanley也大開眼界。阿聰、阿Sa、阿倫更變作愛神邱比特，將戒賭橡筋射給觀眾，場面搞笑，充滿歡樂氣氛。

為了吸引更多觀眾入場，日前阿聰阿Sa 、Stanley、朱栢康、阿倫等，每日港九新界連走多場戲院謝票，甚至驚喜現身售票處吸引了不少觀眾入場，最窩心的是買票的觀眾可以影合照。

在戲院謝票時亦大放笑彈。朱栢康在觀眾全場吶喊其戲中所飾的角色名字「Ian Suen Oppa」下，大玩人浪，而阿倫飾演「地獄黑仔王」，模仿《賭聖》洪爺（秦沛飾）用手捏着喉嚨說話，維肖維妙，更要求他即場重演戲中一幕；最後連觀眾都跟他一起扮「洪爺」。而Stanley亦大收禮物，其中有Fans更送上極具心思的塑膠露點胸肌滑鼠墊給他，吸引身邊的阿聰和朱栢康也讚嘆手工一流。

對於謝票場觀眾的熱情反應，幾位主演都表現雀躍，且深深感受他們落區拉票行動相當成功的。阿聰說：「本身個售票處都唔係咁旺嘅，但係我哋出現咗之後，打晒蛇餅，好似花市咁。我哋嘅誠意，簡直係將香港嘅工業行前咗一步 。」

阿Sa密謀的說：「我哋仲有啲諗法，依家農曆新年好多人外遊，我哋諗住去機場接大家，拉票拉到赤鱲角接機大堂，希望多啲人回港消費，入戲院睇戲，振興經濟！」至於朱栢康因為戲中度身訂造的韓男造型出色，連阿聰都說要靠他進軍韓國市場，成功吸納一班少女Fans，他謙虛的說：「我都係跟Stanley偷師㗎咋！最緊要大家鍾意。就好似我覺得自己好耐冇玩人浪，好想同現場觀眾玩一次一樣，最緊要開心。」在場的阿聰溫馨提示，朱栢康這個表演時間不能太長，怕家庭觀眾心臟頂唔順朱栢康熱浪演出。」阿倫扮認真的說：「其實呢個表演唔係咁簡單，玩完之後個喉嚨好容易起痰，扮「洪爺」唔容易，但為咗香港電影，辛苦啲唔緊要啦！」