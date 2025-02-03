魏浚笙與Beanies壓軸勁歌熱舞　應節發新年財

歌手魏浚笙（Jeffrey）與唱作女子組合Beanies日前以壓軸表演嘉賓身份到澳門出席賀年活動，大會特別炮製《喜氣洋洋》x《APT.》的Ｍedley，由他們偕30位Dancers合唱合跳，充滿能量及歡樂氣氛。

演出完後，Jeffrey與Beanies返回後台欣賞煙花匯演，又跟舞蹈員合照留念，而其他表演者排隊見機不可失排隊合照，令他們成為活動的「吉祥物」，一度令後台變成集郵熱點！

這個春節活動對澳門來說是年度大騷，所以在演出前一星期，Jeffrey與Beanies在香港特別抽空排舞及練歌，5個女仔加1個男仔的6人組合，初次合作表現得有點拘𧫴，不過，排舞短短30分鐘後很快便打成一遍，特別是排舞期間互相有不少蝦碌動作，帶來了不少歡樂！

Jeffrey與Beanies應節大發新年財，更祝福各位：「今年賺多啲。」Beanies5位成員接受訪問時表示：「趁綵排後有幾小時休息時間，我哋都有周圍去搵好嘢食，最終揀咗間有成40幾年歷史嘅餐廳食賀年飯，因為食得太飽，但又免演出時肚凸凸，我哋即時『找數』，唔搭保母車，用腳行返去表演場地，借步行加速消化，以最佳狀態演出。」

Jeffrey早前推出新歌《孤獨美食家》，Beanies即場為Jeffrey cover其新曲，Jeffrey亦與她們玩埋一份，打造了一個6人的「不孤獨」合唱版，不少網民留言希望可以聽到Full Version！