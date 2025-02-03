梁釗峰玩「食字」送祝福　一字多用贏盡掌聲

歌手梁釗峰、樂隊Nowhere Boys主音陳維諾（Van）和結他手林宇翔（Ken）、「長腿小師妹」連家穎（Vian）和演員洪瑞珙，過年齊齊玩「食字」，以自己名字融入祝福語互相拜年，寓意新年人人歡樂，笑口常開！

Nowhere Boys結他手Ken說：「我林宇翔祝各位『腸』（翔）道健康！」笑到氣咳的Van繼續說：「我陳維諾祝大家『樂』（諾）也洋洋！」Vian則說：「我連家穎祝大家『年年』（連）有餘！」而師兄釗峰示範一字多用說：「我梁釗峰祝大家『超』（釗）美滿、超幸福，蛇年大豐收！」壓軸的阿珙得戚說：「我洪瑞珙祝大家『鴻』（洪）運當頭、靈蛇獻『瑞』、福星『拱』（珙）照！」贏得全場掌聲。

講到過年屋企習俗，釗峰表示年初一第一件事就是向父母拜年，重點是𢭃利是：「收利是一刻好幸福，感受到父母滿滿嘅心意。」屬新界村民的Ken透露新年特別多傳統習俗，年初更會全村人一齊拜土地公公，互相拜年，非常熱鬧。Van表示年初一會同家人登山迎新年：「行山係我屋企嘅習俗，出發前會食好多糕，而我屋企興食蘿蔔糕點蠔油，細個以為人哋都係咁，長大後先知道只有我屋企人係咁樣食！」Vian自爆每年家人整蘿蔔糕時，她則負責搗亂：「每年我都係負責切蘿蔔絲，但我會一邊一邊偷食，試味，經我手通常無咗一半！」