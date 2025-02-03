Stanley肉緊為女友慶生　李炘頤大膽玩蛇

男團MIRROR成員Stanley和女友李炘頤（Alina）又公開放閃！Stanley為慶祝女友2月2日34歲生日，在社交網上載偕友人們和女友開局玩魚蝦蟹外，又攬到女友實一實，肉緊到扮咬女友個頭，簡單一句「happy birthday love」已羨煞旁人。

雖然Alina的演藝成就不及男友，但膽識或者比男友大百倍，踏入蛇年，她即分享大膽相，穿上斜膊及高衩貼身紅衣，騷香肩之餘仲有長腿睇，而重點則她將一條活生生的大白蛇當飾物戴，任由白蛇在其身軀上橫行，其中一張相，白蛇捲成蛇餅纏住其手臂，再用額頭貼住蛇身，大玩零距離接觸，而她全程表現從容，獲網民大讚：「好型，好靚，但好驚。」

Stanley除有「沙膽」女友外，更有班重情重義好兄弟，成員Edan帶理妹妹「小如豬」及同公司的ERROR成員肥仔齊在社交網上載睇戲片，邊食爆谷邊睇賀歲片《祥賭必贏》，更講明真金銀白，非用免費飛專程捧有份主演的Stanley及張繼聰場，留言：「收番宣傳費」，而Stanley及張繼聰亦轉載及回覆「好兄弟」。

至於有份參演另一同期上映賀歲片《臨時決鬥》的張文傑就在社交網向Stanley、張繼聰、蔡卓妍及朱栢康「挑機」，拎住個大錘，一副「撩交打」的表情謂：「謝票日未能碰上你們，留下挑戰書，祝《臨時決鬥》、《祥賭必贏》票房大賣，如果畀我謝票見到你哋一定開拖」，一個Po就幫晒兩齣港產片做宣傳。