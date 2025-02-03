製作人唐才智入稟高院　向古天樂代表公司追逾3700萬元

電影製作人、光尚文化控股主席唐才智於上周五(1月31日)入稟高院，控告天下一物業有限公司，追討約3,700萬港元的款項。入稟狀指唐於2014年曾出資逾3,700萬港元，替該公司收購位於觀塘鴻圖道的一個價值約5,800萬港元的物業，並接納由藝人古天樂代表該公司提出，由該公司以信託形式替唐持有其擁有部分的物業業權。唐現要求法庭聲明相關信託協定有效，要該公司交代相關帳目，或歸還唐最初出資的3,700萬港元。

原告為唐才智，被告為天下一物業有限公司（ONE COOL PROPERTY LIMITED）。入稟狀指，古天樂(louis)約於2014年代表被告與原告達成協議，由原告出資逾3,700萬港元，協助被告收購價值約5,800萬港元，位於觀塘鴻圖道77號潤承大廈的物業，而原告可按收購金額比例擁有該物業業權，並由被告以信託方式代為持有。被告於2014年3月就該物業簽署臨時買賣協議後，原告分別3次將合共約3,700萬港元的收購金轉予被告。原告現要求法庭聲明，被告是以信託形式為唐持有物業權，有責任應要求交代帳目，或歸還3,700萬港元作代替。

案件編號：HCA 179/2025