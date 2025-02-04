與大S結婚3周年前夕天人永隔　具俊曄悲泣：我不好

台灣女星徐熙媛（大S）因感染流感在日本病逝，終年48歲，消息震驚中港台。其現任丈夫具俊曄原定本月8日與她慶祝結婚3周年，豈料如今竟與愛妻天人永隔，難怪他直言「我現在不太好。」至於本來身在泰國度假的前夫汪小菲，昨日即由泰國返台，受訪時眼泛淚光，直指「她也是我的家人。」由於大S遺願是返回台灣，其母悲痛表示：「要帶熙媛回家。」聞者心酸。

大S因急病突然離世，消息令人心碎，她上月底仍精神奕奕出席友人婚宴，想不到短短10日就撒手人寰，據知她農曆新年期間與家人遊日本，不幸染上流感併發肺炎病逝。其現任丈夫具俊曄原本打算本月8日與太太慶祝結婚3周年，事發後一直未能接受事實，更一度失聯數小時，至大S死訊傳至韓國，韓媒終與他取得聯繫，他哽咽回應：「這消息不是假的。（還好嗎？）我不好……」而大S的胞妹徐熙娣（小S）哀痛得無法言語，其夫許雅鈞只用「阿彌陀佛」符號回覆身邊人。

因離婚訴訟與大S鬧不和的前夫汪小菲，在前妻傳噩耗後，悄悄將社交平台帳號的頭像換成全黑，他本來正在泰國與太太Mandy、母親張蘭及外母度假，昨日火速飛返台灣，有指他與大S的離婚官司尚未完結，今次回台找律師，相信是為子女撫養權與遺產事宜作準備。昨晚6時許，他雙眼通紅抵達桃園機場，見到大批傳媒在場後，雙手合十及鞠躬說：「請你們多說她一些好話。」記者問他：「回來協助嗎？」他眼泛淚光搖頭，再追問這次返台後是否會再去日本，他才開口：「她也是我家人。」相隔兩小時後，小S的二女兒Lily與妹妹也提前返台，兩姊妹同樣戴帽及口罩，低調快步前行，身邊只有一位長輩陪伴，不見小S的蹤影。

遺體在日火化

一向愛錫女兒的大S母親白頭人送黑頭人，悲痛欲絕，此刻只想達成大S的遺願，她透過名製作人王偉忠對外界發聲：「首先，很感謝大家關心熙媛，在熙媛病逝之後，家人們都過度傷心，很抱歉無法接聽各界關心的電話，更無法一一說明過程，請大家見諒。」大S的遺體昨日在日本火化，骨灰返台的日期尚未明確，其母表示：「因為要帶熙媛回家，必須先在日本辦理許多繁複的手續，這幾天為了辦理這些文件，暫時還無法返回台灣，希望記者朋友們可以再給我們多一點時間。」完全感受到背負喪女之痛的她，努力收拾心情，只想將愛女的骨灰帶回台灣安葬。與大S情同姊妹的台灣藝人賈永婕，得悉好友出事後，第一時間趕赴日本見大S最後一面。她透露大S遺容安詳，好像睡着一樣，而具俊曄深情親吻大S作最後道別，她直言：「歐巴的哭聲讓我們的心都碎了。」

大S當年以17歲之齡跟妹妹小S組成女子團體S.O.S出道，其後轉戰影視圈，2001年與F4合演偶像劇《流星花園》，憑女主角「杉菜」一角紅遍亞洲，更曾來港拍攝電影《保持通話》及提名金像獎最佳女主角。敢愛敢恨的她經歷過兩段婚姻，2010年在北京認識汪小菲，僅49天就決定結婚，至2021年發文爆男方出軌及家暴，宣布離婚。峰迴路轉，半年後她重新邂逅20多年前的初戀情人、韓國組合酷龍成員具俊曄，並火速再婚，兩人一直表現恩愛，當時大S曾表示：「人生無常，我珍惜當下的幸福。」

1.5億遺產分3份 子女監護權料歸前夫

大S驟然離世，與前夫汪小菲所生的一對子女撫養權及1.5億遺產分配成為焦點。有指大S的子女親權及遺產均歸現任老公具俊曄，但有台灣律師指出：「台灣的民法規定，離婚以後，即便原本約定由一方行使監護權，如果行使的一方過世，孩子的監護權就會移轉到生存那一方，以大S的情況來說，就是如此。她過世以後，兩個孩子的監護權就依法會到汪小菲這裏。而且就算寫遺囑也沒用，因為民法規定就是如此，只有後死的父或母，才能寫遺囑指定監護人。」

律師續指：「如果汪小菲想要把兩個未成年子女帶走，在法律上是可以的。即使大S已經再婚，因為具俊曄沒有收養這兩個孩子，法律上只是姻親關係，未來的親權還是由汪小菲行使。」他更提到：「就遺產分配來說，目前雖然說是由配偶具俊曄、兩名未成年子女共同繼承，各三分之一，但是汪小菲如果是兩名未成年子女的監護人，未來的遺產分配，恐怕也會有很多爭議。畢竟他可以以未成年子女的名義，取得對方的遺產。在過去的經驗裏，生父是好人，就會把財產信託，等孩子成年後使用。生父如果有非分之想，未來就會有大小不一的訴訟在後面。」

一語成讖 算命批活不過50歲

大S一生充滿傳奇，與汪小菲離婚後，2022年改嫁韓星具俊曄，當時已有玄學家批她有「氣枯」之相：「當下諸事不利，若不好好調養個三年五載，運道很難恢復。現在她如此匆忙地步入下段婚姻，對自身而言是雪上加霜，這段婚姻再出變故是輕，嚴重的是會刑傷到她的健康運，有損壽元。在一定的人生階段內，尤其是運道不佳的時候，不要着急做人生決定，否則福緣離身而不自知，只會讓將來有更多遺憾。」

其實大S曾在節目中表示算過命，被批活不過50歲，她多次談及生死觀，淡定表示：「不管碰到任何困難我都可以走下去，反正不管遇到甚麼事情大不了就死，我就是覺得死後的世界是非常美的。」

言承旭痛別「杉菜」 林志玲願亡友安息

大S在兩岸三地廣結良緣，離世消息讓一眾好友悲慟不已。范瑋琪對摯友離開沉痛致哀：「太痛苦沒有辦法多說話！」並在社交網上載黑圖悼念，其老公陳建州亦坦言心碎：「非常非常的難過，我們會永遠記得她。」大S的好姊妹阿雅慨嘆：「上個月聚會的時候，我們在算，已經認識彼此30多年了，我們還說，姐妹的聚會真好，下回一定別隔太久聚，要常聚。真沒想到，是最後一次相聚。」林志玲亦相當難過：「大S的離世令人震驚與惋惜，她獨特的氣質與才華，陪伴我們度過無數時光，無論是螢幕上的精湛演出，還是她真摯而堅定的人生態度，都讓人印象深刻。願她在另一個世界安息，無憂無懼。」徐若瑄在社交網限時動態悲痛發文：「親愛的R.I.P善會繼續循環，愛永遠都在。」

至於大S成名作《流星花園》的拍檔「道明寺」言承旭，透過經理人發聲：「謝謝遇見你，在你無憂無慮的孩子般的年月，你常說，把每一天當成最後一天，要過得盡興，願這一次，你慢慢地走，從此在另一個世界，沒有煩擾，歲月靜好。」同是F4成員的朱孝天亦不捨「杉菜」離別：「唉⋯⋯晴天霹靂！」

大S曾參演電影《保持通話》，與古天樂及張家輝結緣，古天樂對大S傳噩耗大感錯愕：「好震驚，腦袋停頓！沒法說話，不相信是真的！一路好走！」張家輝感嘆：「很惋惜及震驚，尤其她也太年輕，這個不幸的消息，讓大家要更重視感冒這個看似那麼的小角色，生活上多加小心！願徐熙媛小姐一路走好。」

張蘭出片刷流量 網民怒轟惡魔

昨日大S的死訊剛被證實，其前奶奶張蘭立刻在社交網發布影片，並表示：「不要羨慕任何人，勇敢地做自己，讓自己的光芒照亮前行的道路。」她在片中強調要有個人判斷能力：「你不說，他就讓黑粉攻擊你，所以說你不表功，你不說你的輝煌，你今天的一切黑粉他就給那些不認識我的粉絲在洗腦。」並在影片尾聲放上她、汪小菲和其他同事的照片。影片曝光後，網民齊聲炮轟：「你在幹嘛？不會是在蹭熱度吧」、「人血饅頭好吃嗎」、「大S走了，你在發個甚麼」、「恐怖惡魔！」