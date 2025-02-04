【是日通勝】

農曆正月初七

乙巳年 戊寅月 甲辰日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、會友、安床

忌：安葬、動土、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：12、06、25

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

金牛座：事業有好轉，財運也微升，要認真工作啊！

雙子座：趁順境時懂得自我檢討，事業進步更顯著。

巨蟹座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

獅子座：應做的事要盡早完成，拖下去沒有好結果。

處女座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

天秤座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

天蠍座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

人馬座：事業上有明顯進步，沒有甚麼問題難倒你。

山羊座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

水瓶座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

雙魚座：心情不錯，桃花旺盛，情人對你疼愛有加！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）羊 遇貴人

（跌）狗 狀態差

鼠：生活遇挫折，不用氣餒，宜沉着應對。

牛：對感情缺乏信心，多疑會令伴侶不滿。

虎：小心駛得萬年船，處理文書不可大意。

兔：提防豬隊友拖累，做事要有應急方案。

龍：決斷能力差，有過分依賴別人的傾向。

蛇：生活順風順水，但必須留意健康問題。

馬：能跟伴侶融洽相處，迎來愉快的一天。

羊：貴人力撐，有望展現才華，好好把握。

猴：投資涉及風險，做決定前必須想清楚。

雞：事業運不佳，易陷入急躁失望的狀態。

狗：是日沖煞，運勢下滑，身心狀態奇差。

豬：多接觸不同知識，對個人成長有幫助。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

福星

福星是中國傳統文化中一位重要的吉祥神明，象徵幸福、吉祥和美好的運氣。在民間信仰中，福星常被認為是帶來幸運和繁榮的神祇，受到廣泛的崇拜和尊重。

福星的形象通常是一位笑容可掬的老者，身穿華麗衣物，手中常常持有金元寶或其他象徵財富的物品。祂的出現象徵財運亨通、生活富裕，並且能夠為信徒帶來平安與幸福。許多人在新年或重要的日子裏，會在家中或商店懸掛福星的畫像，祈求來年的好運和順利。

在農曆新年期間，福星的崇拜尤為盛行。人們會舉行各種慶祝活動，向福星獻上供品，如水果、糖果和酒水，並誠心祈禱，希望能夠獲得福星的庇佑。特別是在春節期間，家家戶戶會貼上「福」字，這也是對福星的敬仰和祈求，象徵福氣的降臨。

除了在家中，人們在商業場合也會崇拜福星。商家會設置專門的祭壇，供奉福星，希望生意興隆、財源廣進。這些行為不僅反映人們對美好生活的嚮往，也顯示了對幸福和繁榮的追求。

福星在中國文化中扮演着重要角色，無論是家庭聚會還是商業活動，福星的存在都為人們帶來了希望和祝福，使生活更加美好。