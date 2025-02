藝人陳凱琳(Grace)與老公鄭嘉穎和三個囝囝,一家五口過年相當幸福熱鬧,但新年假期隨住小朋友開學,轉眼已經接近尾聲,Grace在社交網分享作出總結:「短短一個星期嘅新年假,好似做咗十萬樣嘢咁,雖然有啲攰,但係真係超級滿足。」

新年節目多多,Grace最難忘和一大班大小朋友在家寫揮春,她說:「What a fun experience and memory for everyone!最好笑係大家之後排隊叫老師幫佢哋寫返個professional版本攞返屋企貼牆,識貨識貨!」過年當然要豐衣足食,Grace也直言難忍口,吃很有點過分:「新年大家係唔係都食得好瘋狂?我自己都覺得有少少過分,不過,啲嘢咁好味,又好難忍口嘅,所以呢個聚會真係好豐富! thank you everyone who came over!」