大S猝逝︱張蘭被鬧食人血饅頭　突改口：熙媛離世是我們共同的損失

台灣女星大S（徐熙媛）前日（2日）於日本流感併發肺炎猝逝，終年48歲。其富二代前夫汪小菲尋日（3日）急忙攜新婚妻子馬筱梅（Mandy）由泰國飛台灣，更一度獨自淋雨30分鐘，並由大S豪宅方向冒雨行返租屋處，盡展對前妻不捨之情。而汪小菲媽咪、大S前奶奶張蘭剛巧尋日發文自我勉勵，並附上影片「我不羨慕別人直播間多少人，我只羨慕我自己」，結果引嚟網友炮轟。

被網友攻擊佢2年多嚟每每網上鬧臭大S嘅張蘭，忽然一反常態，於評論區發文悼念，對大S溫情改口：「逝者為大，願玥兒媽媽往生極樂，安息！也請徐媽媽節哀！我和汪小菲作為孩子們的親人，如後事處理中有任何需要，願助一臂之力。熙媛的離世，是我們共同的損失，對於孩子們更是沉重的打擊！我們現在首要的任務是安慰和保護好兩個孩子，這是我們兩家共同的使命，也是共同的目標。再次表達我們的惋惜！願熙媛一路走好！」

大S同汪小菲於2021年離婚，1年後汪小菲因拖欠生活費遭大S提告，汪小菲同張蘭開始連番開撕S家同大S現任老公具俊曄，戰火到去年都未停歇，大S微博最後一篇發文就是駁斥張蘭造謠佢細仔箖箖退學一事。如今大S不幸病逝，張蘭第一時間出post「不要羨慕任何人，勇敢地做自己」等語，被網友批評蹭流量、食人血饅頭，之後佢刪除該文，並轉為另一社交網評論區發文悼念大S。惟張蘭亦有於微博發出幾乎相同嘅悼念文，不過後來佢又刪除，「謎操作」令人一頭霧水。