「裸嚟衰」！Kanye West拖老婆全裸現身《格林美》　隨時失逾億演唱會合約

今屆《格林美音樂獎》最多人談論並非美國天后Beyonce獲獎破紀錄，而是美國饒舌天王Kanye West拖全裸老婆Bianca Censori行紅地氈被大會保安趕離場一事。據知今次「Kanye嫂」全裸有手尾跟，除了涉嫌違反《格林美》衣着守則之外，亦可能會因此而痛失2,000萬美元（約1.56億港元）的演唱會合約！

據英國傳媒指原來Kanye與日本演唱會搞手之前已傾好於今年5月在日本東京巨蛋舉行兩場演唱會，而他的酬金將高達2,000萬美元。不過經過今次「頒獎禮露出」風波後，有指投資方將重新考慮合作計劃。有消息人士爆料指：「搞今次演唱會嘅日本投資者對今次事件極度不滿。好大機會因此而取消投資今次個演唱會。」而投資者形容Kanye今次的「宣傳技倆」震驚日本，認為是「令人毛骨悚然得難以置信」。消息人士解釋指日本目前正在經歷「關於婦女權利的文化覺醒」，並指出「他的行為被視為強制別人的行為，這是完全不可接受的」。

另方面，有讀唇師就解讀Kanye要求妻子在紅地氈除下皮草外套時與妻子的對談內容。當時Kanye向妻子說：「你依家已令現場人士注目。背住除衫然後轉身。」之後妻子點點頭同意說了一句：「好嘅，Let's Go！」然後跟住Kanye指示去做「露全相」。