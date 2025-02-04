大S猝逝︱遭黑范夫妻傳染甲流？病發時序曝光

台灣女星大S（徐熙媛）流感併發肺炎於日本猝逝，終年48歲。妹妹小S（徐熙娣）親證家姐死訊時，表示「姊姊熙媛因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們」，其多位好友如范瑋琪（范范）、陳建州（黑人）等齊聲哀悼，怎料尋日（3日）有網友列出大S感染時序、接觸史，疑似同黑范夫妻有密切關連。

有網友以標題「脆說黑人流感，還參加婚禮？」問卦，內文引述一名網友列出時序：1月22日，范瑋琪於社交網貼出雙胞胎兒子得A型流感住院照，稱「爸爸也感冒了」、「全家都病懨懨的」；1月26日，黑范夫妻參加王偉忠女兒婚禮，與大S開心合照；1月29日，大S出現咳嗽症狀；2月2日，大S因流感併發肺炎病逝。網友即加以聯想表示：「潛伏期剛好3—5天，所以…？？」引發網友熱論。

有網友睇到Post後，紛紛湧到黑人與大S飲喜酒嘅貼文留言：「算算潛伏期 細思極恐」、「流感源頭？」、「你們是不是在這之前幾天全家的流感，怎麼還出來跟大家聚會？」、「家裏有流感就乖乖戴口罩，不要傳染給別人了 說甚麼也來不及」而范瑋琪則尋日（3日）喺澳門開唱後，同黑人及兩名兒子搭機返台。