大S猝逝︱着最舒服衣服羽化成仙　2航空准骨灰進客艙護送回台

台灣女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎猝逝日本，噩耗震驚全亞洲。本身與老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽一家人同遊日本嘅大S，短短4日竟因緊急重症過世，未能接受悲劇嘅親友們，尋日（3日）皆以沉重心情於日本當地倉促為大S火化，外界傳來惋惜聲，認為大S唔可以以最美姿態告別，留下了遺憾。

事實上，佢自從嫁畀具俊曄之後，生活幸福踏實，不講求多餘裝飾，穿着以舒服為主，也不在乎以素顏示人。據知，大S於人生最後一刻，以最自在、最喜歡，亦係親友最熟悉嘅樣子羽化成仙。不再執着世俗眼光之美嘅大S，火化前套上平時最愛、最舒服服裝，接受至親骨肉道別。如同趕往見佢最後一面嘅好友賈永婕所迦，大S一如往常美麗，就好似瞓着咗一樣，依然保持平靜與美麗。

另據悉，徐家人會喺日本處理後事，再將骨灰帶回台灣。而根據規定，兩間航空公司開放骨灰喺親友護送下登機，唔會被當「貨物」運送。

按日本規定，遺體必須於3日內火化，為妥善保護遺體，會使用乾冰而唔係冰入冰櫃，通常守靈一晚後火化。雖然技術上係可以將遺體運回台灣，但多數家屬會選擇先於日本火化，再將骨灰帶回台灣，大S家人做法亦係如此。

遺體火化後，家屬若想護送骨灰回台，可向兩間航空公司申請「客艙佔位行李」，於兩家航空公司官網上，都有明確提到相關規範。旅客務必在航班出發至少48小時前申請，可用手提行李登機或是購買機位。若選擇手提行李，要在機場申請「綠色通道」，由航空公司協助快速通關。若選擇替骨灰罐購買機位，應事先與航空公司溝通，並留意亡者的護照無法登機使用。登機前，家屬要備妥死亡證明、火化許可證及相關翻譯文件，並確保骨灰罐不能封閉，因為海關可能會要求打開檢查。