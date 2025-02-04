法國影后Adele Haenel 12歲拍戲被導演性侵　「惡魔」導演最終被判4年刑期

現年35歲法國影后Adele Haenel於5年前受訪時自爆12歲拍攝首部電影《惡魔的孩子》（The Devils）期間及之後遭到導演Christophe Ruggia「虐待」 及「強吻」，恆常性騷擾長達3年。於訪問結束後，Haenel決定報案，經巴黎警方調查後拘捕了Ruggia，當時他否認控罪，並稱因為他拒絕再與她合作第2部電影而報復。經過5年間審理後昨日Adele終獲勝訴，Christophe Ruggia 性侵罪名成立在巴黎法院被判4年刑期。

不過，Christophe不用入獄，他被判兩年戴上電子監控腳鐐在家中軟禁，另外緩刑兩年。事後被告代表律師表示Christophe是清白將會上訴。Adele於法庭上表示：「性侵兒童是要付出代價的。所有人都讓我為Ruggia先生流淚，但誰關心過那個孩子？這樣傷害孩子是不對的，該有後果的。沒有人幫助過那個孩子。」另方面，法國國寶級男星謝勒狄柏度（Gérard Depardieu）就兩名女子指控他2021年於拍攝現場遭他性侵一案將於下月開審。謝勒否認控罪。