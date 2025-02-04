2025年作品陣容公開！金宇彬秀智新劇年底有得睇

影視串流平台今日（4日）公布將於2025年上架的韓劇及韓國電影陣容，2025年第1季方面，除了已上架、男星朱智勛主演的話題劇《重症外傷中心》之外，男星崔宇植與女星朴寶英主演的韓劇《愛情電影》、女歌手IU與男星朴寶劍合演的韓劇《苦盡柑來遇見你》及男星柳俊烈主演的電影《啟示錄》亦將於2025年第1季公開。

而除了已公布在第2季面世的話題劇《魷魚遊戲》第3季之外，男星蘇志燮主演的韓劇《廣場》、女星新敏娥與男星朴海秀合演的劇集《惡緣》、限定男團Wanna One出身男星朴志訓擔正的劇集《弱美男英雄Class 2》、男星李宰旭與女星曹寶兒主演的劇集《吞金》亦將於2025年第2季上架。

至於男星姜河那主演的電影《牆外之音》、任時完主演的韓片《螳螂》、女星李荷妮主演的韓劇《愛瑪》、金高恩擔正的韓劇《恩中與尚淵》及男星金南佶主演的韓劇《Trigger》將於2025年第3季公開。

「國民初戀」秀智與男星金宇彬合演的韓劇《都會實現嗎》、女星高允貞與男星金宣虎合作的韓劇《這愛情可以翻譯嗎？》、男星薛景求與洪慶主演的韓片《Good News》、男星朴海秀與女星金多美合演的韓片《巨洪》、金高恩孭飛的韓片《自白的代價》、男團2PM成員俊昊與女星金慧峻主演的劇集《CA$HERO》以及節目《黑白大廚2》將於今年第4季上架。