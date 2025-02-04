大S猝逝︱小S哭崩恐半年冇法出鏡　網友盼林志玲代為照顧

台灣女星大S（徐熙媛）前日（2日）於日本東京驟逝，一場開心家庭旅遊卻演變成天人永隔嘅悲劇，如今網友擔心同行嘅妹妹小S（徐熙娣）點算，因為有傳今次日本之行係佢策劃，擔心佢會自責到難以走出。尤其小S曾表示儘管有老公小孩，自己全世界最在乎、最愛嘅人仍然係大S。根據台媒報道，大S病況危急之際，小S一步都唔敢離開家姐身邊。但最終醫師宣布急救無效時，小S完全無法接受，哭崩癱軟在地。

小S於東京處理姊姊身後事，情緒非常低落，大家都相當擔心其狀態。據悉，小S本預計下周四（13日）重返節目《小姐不熙娣》，目前恐生變，電視台稍早回應：「不熙娣的錄影時間，還未確認。」據了解，S幫姊妹淘們非常擔心小S狀況，至少半年時間走不出來，更無法重回螢光幕前搞笑。

而大S曾於節目上表示，佢同小S有個約定：「我跟我妹妹兩個的關係，就是不管怎麼樣，她（要）知道我人生最後的那前幾分鐘在幹嘛。」自大S入院後，包含小S、S媽等家屬都喺病榻前陪伴大S到最後一刻，小S對大S嘅承諾亦做到了。

另大S於節目中提到，自己多次面臨危機，一度瀕死：「我生完孩子之後，有幾次差一點回不來…我的身體有時候會突然的就不動了，不運轉了。」意識到自己身體狀況後，大S開始有記錄遺言習慣：「就是常常有的時候會記錄，我最近的想講的事情，還有交代一些，該交代的事情。」

二人好友林志玲尋日（3日）透過經理人發聲哀悼，直到今日（4日）凌晨亦按捺不住傷感，以黑底白字發文寫道：「真的太心痛了」，短短6字道盡悲痛之情，網友睇到鼻酸，亦有網友擔心小S狀況，希望林志玲能給予安慰及陪伴「好好陪小S，給她溫暖」、「請志玲姐姐一定要好好陪小S，真的很怕她承受不住，自己也垮了」、「很難過，也很擔心小S」。

今日稍後，《小姐不熙娣》官方社群寫下：「大S離世令所有人難過與不捨，而小S的心情與情緒也是我們大家最關心的事。昨日小S主動聯繫製作人B2，表達需要時間處理私事並整理心情。」電視台與製作單位討論後，秉持最大支持，向小S喊話：「我們一直都在」並表示後續再與製作單位和藝人協調討論錄影時間：「我們全力支持小S整理好心情再完美回歸《小姐不熙娣》。也期望喜愛節目的觀眾能夠一起支持並為他們祝福與集氣。」