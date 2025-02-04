《流星花園》5位藝人離世︱許瑋倫終年僅28歲　舊愛周渝民不捨大S

大S（徐熙媛）遊日因流感併發肺炎離世，終年48歲。大S當年憑神劇《流星花園》杉菜一角紅遍中港台，該劇改編自日本漫畫，台版成功走紅F4和大S後，接着韓國、日本、泰國、內地都爭相改拍，但台灣版的地位依舊屹立不搖，轟動至今24年，細數劇中竟有5位明星離世，也讓觀眾唏噓不已。

在《流星花園》中飾演道明寺姊姊的是徐華鳳，她在2008年確診胃癌三期，立刻暫停演藝工作做切除全胃手術，她始終樂觀面對病情，但在2011年12月1日發現癌細胞擴散轉移，12月6日就因器官衰竭病逝，享年42歲。

許瑋倫在劇中飾演飾演阿松的女友阿香，2007年因為車禍重傷離世，得年28歲。「可米小子」安鈞璨也曾演過《流星花園》系列，最後在31歲因肝癌病逝，還有大炳也曾演出該劇，因急性肺炎引發多重器官衰竭病逝北京，享年37歲。

《流星花園》當年成就大S和周渝民（仔仔）一段情，「大仔戀」深入民心，仔仔透過經理表達深切之情，他在社交網上載照片，並寫道：「我們會永遠把你放在心裏，謝謝你讓我們的少年時期如此難忘。」

此於跟大S合作過《流星花園》的楊丞琳相當難過，透過經理人不捨發聲。楊丞琳在《流星花園》劇中飾演大S的好友小優，然而其實原先通過試鏡要演出「李真」一角，拍攝當天經劇組告知，改換成詮釋小優一角，也是她在漫畫中最喜歡的角色，因而走上演員之路。她跟大S也因《流星花園》結為好友，無奈生離死別，她今透過經理人表示：「熙媛是我的貴人，是非常善良又仗義的前輩，於公於私都給予我許多支持。感謝緣分讓我們認識，我會一直記得妳的好、妳的美，永遠愛妳。」