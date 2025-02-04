火鍋店珍饈美食　邊爐小菜賀歲

新年期間，氣溫下降，約朋友聚餐，唔使諗首選打邊爐。坊間火鍋店除推出限定的賀年湯底和配料，更有店子推出多款賀年菜式，食完小菜再加邊爐，蛇年豐衣足食。

矜貴佛跳牆

因應新春，有多間分店的台式火鍋推出期間限定的七福臨門佛跳牆配小火鍋，內有黃海野生海參、膠原滿滿鯊魚花膠、每日直送鮮8頭鮑、日本北海道鮮帶子、清朝御用皇膳秘方所炮製的螺片、新西蘭深海珊瑚蚌及雲桂蘑菇紅托竹笙等製作，味道濃郁。五谷豐登佛跳牆配小火鍋則有5款高級食材，兩款可選招牌昆布鰹魚鍋或紅顏竹笙花膠雞鍋配搭，湯鮮美味。落花膠原白玉鍋以清朝秀材林福地的狀元長生豆人參蹄花湯作升級，當中用10年高麗人參、日本銀杏和嶺野放養小豬肉等熬煮，滋補養生。新年華麗海鮮拼盤有原隻帶子、基圍蝦、乳生蠔和南非鮑魚等，金蛇歲頂級美牛拼盤選用美國牛頸脊和牛後胸，其他還有紅紅火火清酒和牛及哈合大笑松露蝦滑等，店子更推出4款節日套餐，各有不同配搭，最適合有選擇困難症的你。

「有米」意頭菜

又想打邊爐，又想食小菜，一點都不難。灣仔高級火鍋店推出金蛇賀歲菜譜套餐和單點菜式，四季鴻圖發財齊撈起繽紛吸睛，頭抽生煎金蠔姬松茸散發香氣，其他有陳年花雕紅燒東坡肉、髮菜蠔豉大利、椒鹽海石蚌魚球和富貴鮑汁瑤柱荷葉飯等，現時至2月12日，客人消費滿指定金，即送精選賀年米袋，寓意有米有米好意頭。

獨食「潮」鍋

傳統的潮州菜相信大家耳熟能詳，太古開設的新派潮州小館，以地道和家常菜式作主調，再配以新派風格演繹，除了潮州粉麵和菜餚套餐，店子還提供晚市潮州一人火鍋套餐，湯底可選清湯鮮牛雜鍋、鹹菜胡椒豬肚鍋及芫荽皮蛋鍋。八種食材包括海中蝦、台山生蠔及多款富潮州特色的肉丸，肉類有手切安格斯牛肉片、黑毛豚肉薄片或手切龍崗雞片，窩心富暖意。