大S擁10億身家爺爺開金舖衣食無憂　與汪小菲官司27日開庭添變數

徐熙媛（大S）病逝後，留下的遺產如何分配，受到外界關注。大S家其實從以前就算富裕，爺爺創業開銀樓（金舖），經營至少60年。大S本身也很會賺錢，年收曾高達8千萬新台幣（約1,900萬港元），投資信義區房產，名下還有兩戶價值約6.5億新台幣（約1.5億港元）的北市豪宅，過去更大手筆借超過1億台幣給前夫汪小菲。有人估計，大S身家可能高達10億新台幣（約2.4億港元）。

大S的爺爺早年在台北市博愛路開「正泰銀樓」，經營至少60年，目前已歇業。而大S、小S當年就讀的華岡藝校，一學期學費高達數萬元，S媽曾說過：「在華岡念一學期，可以念完國光藝校所有學期了」，可見徐家家境富裙。

大S在17歲時，與妹妹小S組雙人團體「S.O.S」出道，發行過多張專輯，後來以「ASOS」轉戰綜藝圈，主持《我猜我猜我猜猜猜》、《娛樂百分百》等經典長青節目，很受年輕世代的歡迎。大S也跨足戲劇圈，2001年與「F4」合演偶像劇《流星花園》紅遍亞洲，更入圍金鐘獎最佳女主角獎。此外，大S氣質出眾、很有美感，過去是精品品牌的寵兒，同時也是暢銷書《美容大王》作家，在唱片、主持、戲劇、代言、書籍等多領域均賺進豐厚的收入，光是2009年整年度的收入就高達8千萬新台幣。

賺到錢後，大S陸續在台北市信義區買下3棟豪宅，分別為「國家藝術館」、「冠德遠見」、「台北信義」，2020年賣掉「冠德遠見」後，另外兩間加起來總價也有約6.5億新台幣。即便大S 2010年閃婚汪小菲後減少工作、淡出幕前，婚前的財產和被動收入，照樣讓她活得很有底氣。

大S於2021年離婚後，與前夫汪小菲的官司戰開打；隔年，大S公開汪小菲親筆寫下的借據，曝光男方曾向她借2600萬，卻只還了500萬。當時外界都以為是台幣，後來大S透露是人民幣和港幣，總計超過1億元台幣，汪小菲只還500萬台幣，還有高達上億元新台幣未清償。

因此，大S猝逝後，大家都很好奇身後的遺產會如何分配，以及生前與汪小菲的兩單官司，包含扶養費、個人資料法等，後續將如何進行。而大S提出債務人異議之訴，汪小菲被判敗訴後再上訴，台灣高等法院原定2月27日將開程序庭。如今，大S病逝，庭期可能產生變數。