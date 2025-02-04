賞景玩樂住冰屋　凍感新體驗

今年香港的冬季似有似冇，氣溫經常超過20°C。一心追求冬日凍感的朋友，不妨前往日本北海道一趟，當地有度假村即日起至3月14日炮製佔地3.2公頃的冰村，內有11個冰雪打造的圓頂建築，提供住宿、飲食、消閒等多種功能，今年更增添其他意想不到的冰雪玩樂及美味驚喜！此外，加拿大和芬蘭亦各有別具特色的冰雪酒店，可一嘗住冰房、臥冰床的難忘滋味。

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日本：多種搞作 特色飲食

位於北海道勇払郡占冠村的星野Tomamu度假村，每年冬季均有由11間圓頂冰屋構成的Ice Village登場，焦點落在1日僅接待1組住客的冰之酒店，該酒店無論是天花板、牆壁、地板、家具均由冰製成，室溫約-5°C，但內裏附有厚皮草、禦寒衣物和極地專用睡袋等，保證不會捱冷。今年酒店戶外位置特別增設擺放着冰製桌椅的冰之平台，另外村內則新增了附設火爐及冰之氣溫塔的冰之廣場，兩者均讓住客可寫意地觀賞白樺樹樹林等優美景色。飲食方面同樣有新出品，推介冰之甜點屋的Frozen Cake及冰之忌廉梳打，前者稍微解凍就可享受與別不同的柔滑蛋糕口感。不容錯過的還有冰之拉麵屋，可品嘗到用冰碗盛載、配搭冰凍配料的冰之拉麵，另有蘸上凍醬汁享用的熱餃子，帶來冷熱兼備的獨特口味。其他設施方面，包括出售冰主題飾物的冰之雜貨店、冰之教堂、冰之酒吧、溜冰場、冰滑梯等。冰之酒店每晚房價￥28,000起（約HK$1,400）。

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加拿大：按年不同 手工雕琢

位於加拿大魁北克省（Quebec）、設有北美唯一的冰雪酒店Hôtel de Glace，該酒店每年冬季都會以不同主題建造，今年請來50名工匠和藝術家以「回到起源」為主題，動用3,000塊高透度冰塊和35,000噸雪，耗時約1個月來完成，即日至3月16日對外開放。酒店佔地53,000平方呎，提供30間風格各異的客房和套房，每件家具、擺設都是用冰塊打造，部分房間更帶有冰雕壁畫和炫目燈光。由於室內平均溫度約為-5°C至-3°C，因此酒店會提供一個足以抵禦-30°C低溫的睡袋及優質床褥等，至於高級套房更附有暖爐、熱水浴缸和桑拿浴室等。適逢酒店今年踏入25周年，特別與當地著名酒店Fairmont Le Château Frontenac合作，即日至3月15日開設北美首間冰雪餐廳，提供三道菜套餐，包括有鵝肝、慢煮牛小排、椰子百香果雪糕等美食。酒店同時設有意大利餐廳、主題酒吧和一座可容納70人的冰教堂，另有佔地102,000平方呎的室內水上樂園Bora Parc，每晚房價CAD549起（約HK$2,910）。

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芬蘭：獨特桑拿 浪漫極光

芬蘭北部拉普蘭地區（Lapland）首府羅凡尼亞米（Rovaniemi），距離北極圈僅6公里，向來都是追極光的熱門之選，當地的度假村Arctic SnowHotel & Glass Igloos即日起至3月31日推出期間限定冰雪酒店。該酒店採用當地湖水製冰而建，內裏設有20間客房，從單人房到家庭房均一應俱全，室溫維持在-5°C至0°C之間。房間放有多座冰雪雕塑配以七彩燈光，冰床亦鋪上馴鹿皮草和專為極地而設的睡袋。另外，酒店擁有用冰雪砌成的Ice Restaurant和Ice Bar，餐廳供應三道菜晚餐，主菜可選擇雞肉、鹿肉或馴鹿肉，也有素食選擇，另外還有兩間分別位於酒店大堂和湖邊的餐廳，提供各款特色餐點。休閒設施方面則有世上罕見用雪打造的桑拿房，以及可邊看芬蘭極光邊浸浴的雪地按摩池。你還可以嘗試冰釣、冰雕、雪鞋遠足、哈奇士雪橇和參觀冰雪教堂等，活動相當豐富。酒店同時設有附暖氣和正常床鋪的保暖區，亦有39間玻璃冰屋供挑選。冰雪酒店每晚房價€399起（約HK$3,192）。