周杰倫找數搵方文山出山　洗脫對方「拖太久」污名

台灣天王周杰倫（周董）日前為慶祝社交網有破千萬追蹤粉絲，答應歌迷要求盡快推出新歌，故不惜於新春放年假期間照開工，更捱通宵創作新歌，果然是「找數真漢子」。他在網上分享和「黃金搭檔」方文山的對話截圖，晒出咖啡杯照，風趣寫道：「大家應該不會相信，這個時間我竟然在跟方老師弄歌詞。」令歌迷為偶像造歌而捱眼瞓，既心痛又感動。

周董曾公開指方文山作詞太慢，在網上寸他：「文山啊！等你寫完詞，我都出下一張專輯囉！沒關係，慢慢來，這首歌我自己來！」而今次方文山大有進步，在對話截圖中，周董於晚上11點11分斷斷續續傳訊息：「你半小時給一些句子如何，我們半夜來完成這首歌曲」，方文山回「先有詞嗎」、「我去開電腦！」變得相當積極。到另一張對話截圖，時間已是凌晨5時10分，周董不失幽默回答「Yes」、「或是夢裏」，再截圖配字「認真的男人最美麗，謝謝文山與我」、「晚安啦！」

最後，周董寫：「你們覺得我把這杯喝完，他副歌會不會就寫完了，不是文青人半夜不睡覺，是時差的關係！」就「重點是他真的還寫得出來，他應該不是以前拖拖拉拉的方文山了！」幫好友方文山洗清「拖太久」的污名。