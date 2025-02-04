大S猝逝︱汪小菲遭網暴　Mandy心痛丈夫泣不成聲：要罵就罵我！

大S離世後，前夫汪小菲昨日（3日）火速帶妻子Mandy（馬筱梅）從泰國趕往台灣，多次被拍到神情憔悴的模樣，希望大家幫大S說一些好話。今日（4日）下午，Mandy也首度發聲，哭着懇求大家不要再對他們、以及大S一家人進行網暴（網路霸凌），訪談過程中Mandy情緒崩潰，數度泣不成聲。

在大S猝逝後，Mandy首度發聲接受訪問，她哽咽無助地說：「我們真的很累很累了，家裏樓下一堆媒體，我老公人很難過...兩個孩子已經沒有媽媽了，我們現在能做的是照顧好兩個小孩。」她指，夫妻倆已經承受太多網友的言語霸凌，似乎已經面臨崩潰邊緣，而她更是哭到泣不成聲：「如果大家覺得我做的不對，或者是有甚麼怨言、怒氣，往我身上發。」懇求大家別再波及汪小菲和孩子：「如果今天有甚麼事情，你們衝着我來，你們罵我，但不要對我老公和兩個孩子，還有過世的人。」

Mandy透露，自己去泰國前身體狀況就不太舒服，目前汪小菲的心情也十分難過、狀況很不好，懇求媒體和網友高抬貴手，別再對他們進行任何的網路言語暴力：「這是我想說的話....停止！對除了我以外，身邊所有人的網暴，我求你們停止，我懇求你們...我給你跪下了，我拜託了。」

除了Mandy的哭泣聲，電話那頭也傳來汪小菲的不斷敲門聲，似乎是聽到聲音後，非常擔心妻子安危。Mandy說自己是擅自主張，對外發言，但也自嘲的說：「反正我說甚麼，他們(網友)都能曲解。」但強調大S離世，大家都很難過，無論她和汪小菲過去有甚麼糾葛：「死者為大，我們尊重她，不要再對他們網暴，有任何東西，你們來罵我，不要罵他。」

Mandy受訪全文：

我不知道你們是好人還是壞人，我現在講的話你們會不會扭曲，或者是對我有.....(哭到說不出話)

但我們真的很累了、很累很累，家裏樓下一堆媒體，我老公人很難過。兩個孩子已經沒有媽媽了，我們現在能做的是照顧好兩個小孩。

所有大家覺得我做的不對，或者是有甚麼怨言、怒氣，往我身上發，但不要波及 (汪小菲和小孩) 。

大陸網友看到我今天打開了我的抖音....網暴不是一個正確的事情，我懇請你們、懇求你們，不要對任何人網暴。如果今天有甚麼事情，你們衝著我來，你們罵我，但不要對我老公和兩個孩子還有過世的人。

我跟徐熙媛也無冤無仇，我們兩個為了孩子，平時也會有聯繫，都是為了兩個小孩子好，我沒有做錯任何事情，請求你們，不要在任何網路上，網暴我們。我最後最後求你們，可以嗎？

如果今天他們覺得、網友覺得，是我的錯，我願意退出，好嗎？

家裏樓下現在很多媒體，我身體不舒服，去泰國前就很不舒服，我現在...已經.......

所有事衝著我來！別罵我老公，別罵兩個小孩，然後死者為大，我們所有人都尊重她。

(小菲狀況還好嗎？)不好。不好我能理解，那是他兩個孩子的媽媽，他們離婚了，本來就很多糾葛，現在小孩又沒有了媽媽，家人會很難過很難過。 所以懇請所有媒體高抬貴手，不要再對我們有任何的言語上的暴力。

對我.....我覺得我好像做錯事情，但我也沒有插足他們的婚姻，我跟小菲 從談戀愛到結婚 ，我沒有插足任何人的感情。

這是我想說的話....停止！對除了我以外，身邊所有人的網暴，我求你們停止，我懇求你們....

反正我說甚麼，他們都能曲解。我麻煩你了，我給你跪下我拜託了。

拜託，求你們了！

小菲不願意談一談，是我擅自主張我說我想說的話。大家都很難過，不論以論他們...我不參與他們的過去，他們有甚麼糾葛，死者為大，我們尊重她，就這樣。

不要再對他們網暴，有任何東西，你們來罵我，不要罵他。