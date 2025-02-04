大S猝逝︱徐媽媽傳已返台未有現身機場　小S急發聲明解畫

台灣女星大S（徐熙媛）本月2日在日本東京病逝，震驚娛樂圈。徐媽媽黃春梅今日（4日）5點15分抵台，至於妹妹小S、和老公具俊曄則預計在周四（6日），才帶着大S的骨灰回台。為了完成大S最後心願，媒體也發起自律活動，不追逐採訪、抱持距離拍攝，儘量不打擾家屬為最高原則。

原定徐媽媽預計下午5點15分搭抵台，現場還傳出徐家摯友王偉忠的座駕也抵達機場，但班機抵台一小時後，旅客散盡但仍未見徐媽媽身影。隨後小S的經紀人也發出聲明，指：「親愛的媒體朋友們，非常感謝大家的配合。由於還在處理相關事宜，返台時間將不對外公開，敬請諒解。我們也非常理解大家的工作需求，但為避免大家在機場長時間等候，辛苦奔波，特此告知。」

有消息指，為了完成大S的最後心願，台灣媒體發起了自律行動，主動提醒各家務必體諒與完成家屬與大S遺願，包括徐媽媽返抵松山機場經協調提供照片和影片，後續幾天，為不打擾家屬致哀事宜。至於文字記者需要採訪家屬，亦要尊重其意願，儘量不要過於打擾家屬。倘若有相關開放探視、告別式等事宜，會協助詢問經紀人，做到不打擾為最高準則。