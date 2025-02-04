東冲有料到：農曆新年的曼谷

受到KK園事件影響，部分人對到泰國旅遊失去信心，甚至有人聲稱KK園一日未被消滅，都不會踏足泰國半步……

但其實無論是香港保安局，抑或曾到泰國拍攝旅遊節目的著名藝人古天樂均表示，遊泰的安全與否跟KK園事件是兩回事，後者的苦主幾乎全是誤墜求職陷阱，沒有旅客在旅程途中被人拐走。只是謠言一傳十、十傳百下，便令人覺得泰國十分危險，有人更在網絡上宣稱會取消農曆新年的遊泰行程。

有人認為，今年泰國農曆新年期間會因遊客卻步而水盡鵝飛，但實情卻並非如此！來自中國內地的旅遊團是少了，但自遊行的中國旅客卻大不乏人，無論是唐人街、各大商場及四面神壇等均發現內地人的蹤影，當然也有港人繼續他們原定的行程。跟部分港人旅客傾談，他們異口同聲謂曼谷過年時的市面情況跟昔日分別不大，沒有傳聞中的恐怖及危險，更Amazing的是，當地的過節氣氛比香港有過之而無不及。

除了各大商場及百貨公司有相關的節慶布置外，很多當地人更會一身大紅大紫打扮出門，女的不分年齡都愛梳兩個髻的「春麗頭」，就連小朋友也有賀年裝束，港人旅客謂如此招搖及浮誇的「人肉利是封」打扮，在香港及中國也是難得一見。

另外，曼谷的賀年表演也比香港的好看。當地某商場一連數晚找來了一隊有80年歷史的醒獅團粉墨登場，他們的服裝及舞動的道具均非常講究，無論大人及小朋友都深諳舞獅技巧外，過程中更會加插很多富危險性的動作，加上表演時間更長達1小時，絕對令人拍爛手掌。

若果明年大家恢復了遊泰的信心，不妨前來曼谷見識全東南亞、甚至是全球過年氣氛最濃烈的地方。

胡慧冲