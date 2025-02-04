黃劍文視粉絲如家人　搞盆菜宴團年

《中年好聲音2》歌手黃劍文(Kimman)於大年初五與過百Kimchi Family (粉絲暱稱)舉行盆菜聚會，當日在米埔一間私房菜館延開共8席，大家邊吃盆菜，邊聽Kimman自彈自唱多首歌曲，認真大飽口福和耳福。今年選擇與粉絲吃盆菜，Kimman表示有一個窩心的原因，他表示：「我之前多數跟家人一起吃盆菜，過去的一年深深感受Kimchi Family對我的愛和付出，大家如家人一樣支持我，因此希望能在新年跟我的「家人」團聚賀年。」當日還有驚喜嘉賓獻唱，就是Kimman的姨媽，姨媽即席唱出《月亮代表我的心》和《甜蜜蜜》， Kimman就負責伴奏，場面溫馨。劍文更唱出一小段粵劇《鳳閣恩仇未了情》，自爆從小因為外婆常聽粵曲，耳濡目染下所以都識唱兩句。Kimman歌單中有首《分分鐘需要你》，對歌詞「鹹魚白菜也好好味」特別有感覺，希望憑歌表達自己跟fans一起吃甚麼也很開心。

Kimman在聚會尾聲與粉絲大合照及簽名，正值新正頭，Kimman還收不少利是和祝福，他表示利是多少不重要，最重要大家開心聚會，最搞笑是，連愛貓也收到利是。Kimman新年將往日本旅行滑雪和浸溫泉，休息後便投入工作，計劃推出新歌。