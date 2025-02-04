洪嘉豪避談到Ivy So家中拜年　慨嘆新年約唔到波友

歌手洪嘉豪(Kaho)與電台DJ黃正宜（阿正）今日（4日）到金鐘出席手機活動。大年初七首天開工的Kaho透露剛放了10多日年假，但自己愛靜又想埋頭創作新歌，加上宅男性格及負責做「搞手」的爸爸離港旅行避年，所以他多日來留在家中工作，連出外拜年都謝絕，他說：「想喺2025年創作多啲歌，預計3月推出，首歌喺創作方面好勁嘅。」

問到可有去緋聞女友Ivy So家中拜年？他表示：「冇呢啲，冇去過朋友屋企拜年，我想去踢波，但約唔到波友。」不去拜年是否怕33歲的他被追問戀情及婚事？他豪氣謂從來不怕，連媽媽及外婆也不會追問，坦言和親戚關係較疏離，最好感情的表姐和叔叔已移民外地。

阿正則說新年也是努力創作，自爆致勝密碼：「就係年初一都開工，有約朋友和親戚食飯，可惜約不到『6膠』成員，因佢哋太忙。」問到兩人蛇年可望行桃花運？阿正零矜持，笑指全香港都幫她集氣，而Kaho就謂有人緣是好事，問他是否想覓女友？他指拍拖要睇緣分。有謂Ivy So條件得好，他落閘說：「上次都回應咗係普通朋友，（你追佢咪唔係普通朋友！）唔會嘅！冇得強求，隨緣啦！」

另外，問到日本流感肆虐可有遊日計劃？阿正就謂：「暫時唔會，過咗2月先，（怕流感？）咁又唔係，純粹怕凍。」而Kaho謂本身不愛旅行，怕旅費貴之餘又嫌人多。