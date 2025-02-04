炎明熹激罕現身首映　姜皓文力撐：無論佢做咩都支持

藝人姜皓文與太太殷寧聯合監製的賀歲電影《哈哈哈新年喜戲》晚上（4日）於觀塘apm舉行首映，同時擔任主角的姜皓文跟一眾演員包括陳靜（DaDa）、李璨琛及林盛斌（Bob）等齊齊出席，圈中好友吳家樂、曹敏寶夫婦及戴耀明等亦有現身支持。眾人在台上分享拍攝感受，並跟觀眾大玩遊戲，當中Bob在放紙飛機遊戲中誇下海口，笑指若觀眾放出的紙飛機能超越自己的距離便即場送出一千元獎金予對方，結果輸掉後即改口是一千日元。

殷寧受訪時大爆老公姜皓文為出席首映禮緊張到失眠，她笑謂：「我哋身上套衫都係佢諗嘅，似唔似戲院帶位同售票員？哈哈！」她希望有更多觀眾會選擇入戲院睇戲。姜皓文則表示對票房沒有壓力：「觀眾口味唔同，今年有好多賀歲片上，我覺得多選擇係好事，可以百花齊放。」

殷寧就表示今年上映的賀歲片有打片亦有以賭為題材，《哈》片則是溫情喜劇，又自爆因預算有限，未能提供化妝師和汽車接送，感覺對不起老公，姜皓文即笑謂：「片酬都未收到，但無所謂，呢件係我想做嘅事，第一次接觸唔同崗位。（收兩份人工？）我都想，但只係收咗封利是，哈哈！不過覺得最緊要作品效果好。」他坦言若票房理想，會首先分紅給工作人員，問他可會穿三角泳褲派福利？他說：「你哋夠膽睇，我就夠膽着。」問到票房達多少才派泳褲福利？殷寧坦言不夠膽預測：「今年賀歲票房比往年少，戲院亦越嚟越少。」

2人邀請了很多前亞視同事入場看首映，姜皓文亦透露一早已邀請了炎明熹（Gigi）來看首映，更大讚對方很有心：「佢仲話有乜嘢幫到手就出聲，原本陳煒都話嚟，但真係有工作在身嚟唔到。」殷寧感謝在各方好友支持下才可走到這一步，坦言100天的拍攝經歷可以再拍一部電影，言談間更突然跟老公一起感觸落淚，坦言跟老公互相心痛。問到可有關心炎明熹的前途？姜皓文表示一直有跟對方聯絡，坦言不清楚情況，故未有添加自己意見，但指不論對方做甚麼也會支持，殷寧亦說：「希望佢好，佢好乖，知道好多歌迷支持佢。」

談到Bob早前他在社交網自爆16歲大女霏霏帶男友跟他見面，他笑稱未有呻醋，又讚對方很乖和靚仔。身旁李璨琛即笑問Bob：「如果阿女男友個樣似我出道嗰陣個樣你會點？」Bob即扮慘説會沒心機出席活動，又指已跟囡囡男友約法三章：「要乖乖哋，唔好做啲古靈精怪事，要有責任感。（係咪好兇惡講？）冇，不過係嚴肅嘅。」他表示對方可在家中參觀及入房，但不要關門。

至於身為兩女之父的李璨琛也坦言不會擔心女兒早拍拖：「冇得驚，女大女世界，我當年14、15歲帶女朋友返屋企見父母，但當年好單純係食飯拍拖。」提到大女李元元早前不慎撞崩牙，他指元元當時想跟他玩，但不慎撠倒至撞爆牙肉流血：「當時我自己都好驚，不過錯有錯著，佢原本生歪咗隻牙撞返正。」另問到身旁單身的DaDa可有想生小孩的念頭？Bob即搶著說要給她介紹筍盤男生，更問她有何擇偶要求？肖蛇的DaDa稱知道自己今年犯太歲，但亦知道有正桃花：「最緊要有男子氣慨、善良同單身，事業、高度都無所謂，好期待佢出現。（唔介意相睇？）都想試下，因為結咗婚就冇得試。」問到Bob之前是否介紹醫生男友給胡定欣？他笑指叫大家問胡定欣。

至於早前因未有劇開要到餐廳打工的戴耀明，表示報道出街後多了人找他開工：「登台、剪綵、KOL之類嘅工作，不過自己理想係做演員。」他透露跟無綫今年年中約滿，但仍未有談續約，亦擔心6月前不夠騷，希望導演們能找他演出。問他可會到內地發展？他坦言內地資源不多，亦沒有了網大，更改成以手機拍攝，坦言時間趕兼低人工，最希望拍TVB劇，問他有否跟公司反映？他表示藝員部很好，曾聯絡過他想幫忙，但暫時仍未收到通告。

同場吳家樂對鄧兆尊早前在網上節目大爆，有落選港姐同時間跟6位富豪交往並誔下私生子一事，他坦言跟觀眾所知一樣：「兆尊畀貼士講咗幾個姓氏後，我就叫停佢，因為擔心影響到人，我自己冇記性，都唔記得同邊個拍過古裝劇。」他表示自己本身口疏，所以叫對方不要跟他透露，又指不清楚是否事實，不想影響其他人。