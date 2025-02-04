Zara Mae　剝衫為「錢」途

要喺眾人面前脫清光，呢個心理關口唔係人人過得到，但有錢使得鬼推磨，好多靚女之所以加入裸模行列，正正係睇錢份上，今日為大家介紹嘅巨乳裸模兼脫星Zara Mae就係其中一位。

表演欲強

可能有人會話，做得裸模梗係為錢啦，莫非係為藝術犧牲咩！之不過，好少裸模會赤裸裸咁承認自己係為錢剝衫，通常會搬出一個堂而皇之嘅理由，例如為夢想、為興趣等等，而來自英國伯明罕嘅Zara Mae算係幾坦白，一開始已講明投身裸模界係錢作怪，之後進軍脫界嘅原因，亦如出一轍。由於阿妹肯講真心話，令唔少人對佢另眼相看，人氣與日俱增，更曾多次喺AVN等四仔頒獎禮上獲得最受歡迎裸模及脫星提名。

查實Zara Mae自細已經有旺盛表演欲，除咗係學校話劇隊活躍成員，亦擔任過兼職模特兒，夢想有朝一日可以喺娛樂圈發展。高中畢業後，阿妹邊修讀演技課程，邊參加演員面試，而為咗幫補生活費，夜晚會喺餐廳做侍應，殊不知到銀行存款得番個位數時，仍未有演出機會，喺山窮水盡下，決定投身裸模界。

吸金力強

據Zara Mae憶述，當年有唔少模特兒事務所問佢有冇興趣影裸照，起初因為擔心未來星途受影響，一一婉拒，所以當佢願意剥衫，大把人搵上門，並為一本男士雜誌拍咗一輯火辣寫真。唔剥由自可，Zara Mae呢一着令心口嗰對34DDD巨乳贏盡讚許，寫真邀約接踵而至，一下子變成裸模界炙手可熱嘅新星，仲極速賺到人生第一桶金！

Zara Mae話由窮到燶變成小富婆，第一次感受到金錢嘅力量，於是大手買入各類奢侈品，由名牌手袋、服裝到首飾，統統唔放過。隨住人氣愈嚟愈勁，Zara Mae引起英國四仔片廠Bluebird Films嘅注意，並以銀彈攻勢邀約演出，於是脫星事業正式展開，人氣比擔任裸模時更勁！近年阿妹專注發展成人網紅事業，並憑住自家製作品成為網上吸金王。

Profile

出生地：英國伯明罕

身高：162cm

三圍：34DD-25-34

Zara Mae之所以深得四仔迷嘅歡心，除咗心口有一對激凸車頭燈，仲因為之前讀過演技課程，每次出鏡都交足戲，登入其社交網，就可以感受吓佢嘅魅力有幾咁迷人。