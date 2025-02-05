【是日通勝】

農曆正月初八

乙巳年 戊寅月 乙巳日

吉時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：作灶、解除、平治道塗

忌：栽種、出行、祈福

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：11、25、38

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：珍惜當下，保持心境開朗，運氣就不會差。

金牛座：工作表現不似預期，只能怪自己不夠專心。

雙子座：財運佳，獲貴人支持，宜趁機做好理財計劃。

巨蟹座：人氣欠佳，親和力不足，與人合作易碰釘。

獅子座：投資運平平，認清市場形勢，勿貿然落注。

處女座：財運回升，量入為出的策略必須貫徹始終。

天秤座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

天蠍座：幸運指數排第一，理財投資有望嘗到甜頭。

人馬座：事業與財運出現跌勢，今天勿作重要決策。

山羊座：工作表現得到肯定，再接再厲，成功在望。

水瓶座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

雙魚座：事業運強，能在職場佔得先機，毋懼競爭。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 財運佳

（跌）豬 阻滯多

鼠：身體要緊，留意飲食配搭，切勿偏食。

牛：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

虎：工作運一般，眼力要放遠，不可短視。

兔：易花掉冤枉錢，理財策略需作出調整。

龍：待人寬容，不斤斤計較，好運自然來。

蛇：感情關係現危機，有可能被伴侶冷落。

馬：工作表現不似預期，自信心備受打擊。

羊：對感情問題拿不定主意，誤己又誤人。

猴：有望遇上自己喜歡的人，單身者加油！

雞：受壓力與疲勞煎熬，不要捱壞身體啊！

狗：話頭醒尾，有利傾生意，成事機會高。

豬：是日沖煞，頭頭碰着黑，花錢要克制。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大門地氈宜忌（上）

每一住宅的門向（大門往外走之方向）都十分重要，因為大門是氣流最常進出之處，如果流年方位好，自然引入喜慶吉事，反之亦然。下面列舉了蛇年幾個門向及化解方法，其餘方位下期再續。要注意以下應用以「立春」為界，即2月3日起採用。

大門向正東（九紫星臨門）：為九運中最強的吉星，也為當旺財星及喜慶星，尤其有利嫁娶及添丁。若要進一步加強，適合在大門使用紅色或綠色地氈，玄關一帶則可擺放大葉植物、金元寶或任何帶有「開門見喜」意象的吉祥物品。另外，可在門旁裝上一盞長期亮着的小燈，亦有助催旺喜事及財運。注意，雖然今年正東同為三煞臨門，但三煞「忌坐不忌向」，若大門向着三煞也不足為忌。

大門向東南（一白星臨門）：今年特別有利遠行及出門發展，桃花亦重，單身的家庭成員可望發展戀情，但夫妻或情侶要小心三角關係。如要催旺可放彩色地氈，要削弱則可放素色地氈或木製雞形擺設。另外，因今年太歲飛臨東南，太歲方位「忌向不忌坐」，大門向東南之家宅也屬犯太歲，所以本年全屋切忌裝修、動土，尤忌鑿地，否則家宅的健康運會受衝擊。

大門向正南（六白星臨門）：今年整體家宅運不俗，尤其有利文職以外的工作，也對偏財有幫助；如要催旺可放黃色或金色地氈，玄關一帶也適合擺放金色的吉祥擺設，有助升職及加強名氣。

大門向西南（八白星臨門）：今年家中各人的工作運頗佳，財運亦有提升，如要進一步催旺，大門位置宜擺放紅色或黃色地氈，另外陶瓷擺設亦可助旺八白吉星。