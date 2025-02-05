娛圈單打︱死後先至哭鑊甘　媽寶斷送了婚姻

台灣女星大S徐熙媛驚傳病逝日本，震驚兩岸三地，跟她猶如「撈亂骨頭」嘅前夫汪小菲隨即急忙飛往台灣，外界預期他將接回子女並協助處理後事。當他抵埗現身機場，記者發現他雙眼紅腫如核桃，臉容憔悴，顯然曾大哭一場。

唉，早知今日，何必當初。人都走咗先至哭得死去活來，根本沒有意義。網民議論紛紛，質疑汪小菲係真情定係假意，唔少人批評佢係渣夫，突然裝作情深哭喪實在太假。之不過，本欄傾向相信假中也有真意，汪小菲係真的傷心。

一夜夫妻百夜恩，二人結婚十年，離婚官司打足幾年都未打完，直到大S離世一刻，呢段關係依然剪不斷、理還亂。回望大S一生，匆匆48載，以17歲出道算起，這段婚姻佔據了她人生嘅三分之一，當中嘅愛恨情仇，笑淚交纏，實在不足為外人道。二人最要好之際，大S曾多次公開放閃，形容汪小菲係佢心中男神，每當生病，汪小菲都會非常着緊，直言「老公救了我很多次命」。

離婚官司亦揭出，大S曾自掏2,600萬元私己錢，挽救老公嘅酒店生意，而呢二千幾萬並非新台幣，而係人仔，可見大S係出心出力出錢經營婚姻，若當中沒有真愛，完全無法做到。離婚後迅速爆出，跟分手廿多年嘅南韓情人具俊曄世紀復合兼閃婚，整個過程快過打針，明顯存在「激」前夫嘅成分。

可惜，汪小菲係長不大嘅媽寶，婚姻破裂，其母張蘭從中作梗絕對脫不了關係。本欄推斷，呢位前夫傷心過後又會聽從母意，跟徐家爭子女撫養權甚至家產，看來大S死後依然不得安寧。