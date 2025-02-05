谷婭溦第一份歌酬給母　孝順女新年贈金蛇

歌手谷婭溦（Vivian）的家人由北京來港團年，今年讓Vivian感到特別溫馨，過年傳統習俗在年廿九食團年飯，團年飯由中午開始準備，共有10個碗，即十道菜，代表十全十美，菜式有雞、鴨、鵝、豬、牛和海鮮，吃完團年飯便開始包餃子，年初一便吃餃子。今年由Vivian做大廚，自認廚師天分好高，拿手菜式包括水煮魚、糖醋排骨、紅燒肉、避風塘炒蟹等，「我去美國讀書前，媽咪驚我冇嘢食，幫我報讀一個半月嘅廚師班，但係我唔識洗、切食材，所以朋友取笑我係大廚天分，不過好需要二廚幫忙準備配菜。」

Vivian說媽咪經常掛在口邊一句說話，「反正我的錢就是你的錢。」去年更收到媽咪送上十萬元大利是，她更自爆從未給予家用，她解釋：「我哋冇畀家用嘅習慣，北京、湖南、湖北人都冇比家用屋企嘅習慣，反而父母仲畀錢子女，這是『啃老』，不過我唔會啃老，每年我會送新年、生日禮物畀媽咪。」她稱谷母鍾意金，所以她每年都會送足金生肖擺件及首飾，今年Vivian就買了蛇擺件及一條金鏈，花費約7、8萬元，記得初來香港唱歌，賺到第一份歌酬也全數送給媽咪，「媽咪咁錫我，係因為我經常會做啲令佢好感動嘅事，雖然第一份歌酬錢唔多，但媽咪就感動到喊。」

新年願望希望世界和平、身體健康，希望事業更上一層樓，讓更多人認識她的歌，自言對唱歌和教唱歌都好執着，她說好多人問她花時間做導師是否值得？她就覺得好值得，因為太喜歡音樂，所以才開設音樂學校，試過最高紀錄一日教授12堂唱歌班，中間連吃飯時間都沒有，「我係鍾意先會肯花上時間，每個人追夢都不容易，能做到幫人追夢自己都開心。」對於感情事，她抱着順其自然，講笑朋友都取笑她笨，經常後知後覺，感覺不到有追求者，又笑言家有呷醋狗狗，追求者先要獲得愛犬接納。