關嘉敏多仔追感覺最緊要　任性一次「清袋」出歌

藝人關嘉敏（Carman）踏入農曆新年定下新目標，期待可歌、影視三線發展，而首要是推出第一首個人單曲，日前她接受專訪時，表示一定要任性一次：「之前我係跳唱歌手，想30歲前有自己嘅歌，不過出歌好麻煩，乜都要一腳踢，同埋出歌好貴，每首最平都要5位數，我想出慢歌同快歌，所以依家清晒袋。」

有指其演戲路比唱歌事業走得更順暢，她亦言瘋狂愛演戲，更望可挑戰不同範疇：「想試吓未拍過嘅電影，仲有恨參加選秀節目，內地啲演員好犀利，都望有合作機會同佢哋交流吓。（想做女主角？）好想，雖然都有相熟嘅監製，奈何公司太多女演員，呢啲要天時地利人和，可能個劇想搵你做女主角，但又唔啱自己，夾硬嚟都唔好，順緣啦。」

問到單身已久的她可想事業愛情兩得意，她自爆：「其實都有兩、三個圈外人追，大部份都係做生意，有食過飯，有兩個人都表白過，但問題喺我度，因為我好煩，要有感覺之外，我好似有過度活躍症咁，要不停做嘢先安樂。」又笑言媽咪比自己更緊張，大有機會捉她去相睇，她說：「阿爸、阿媽擔心我30歲都冇男友，怕我老時冇依靠，其實我咁恨攞獎，係因為想用個獎塞住佢哋把口。」

談及不少網民戥她失落無綫「飛躍進步女藝員」獎而不值，她突然爆喊，但非為冇獎而傷心，而是開心到流淚，她說：「早幾年我遇到好多挫折，但身邊人個個都好錫、好幫我，所以我會繼續努力。」

場地提供：No.5 Studio HK