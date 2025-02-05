Jeremy孖宣美同台圓夢　Anson Lo大讚可愛來港再約飯敍

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）及Jeremy（李駿傑）將聯乘韓國天后宣美於2月13日及16日於亞博舉行音樂會，屆時會勁歌狂舞熱爆舞台。

臨近演出，Anson Lo和Jeremy都大感緊張，因為時間有限、行程緊密，再加上要記韓文歌詞，自覺挑戰好大。本來就是K-Pop忠實粉絲的Anson Lo和Jeremy表示從宣美出道就已經好喜歡和欣賞對方，亦都一直有聽對方的歌，而入行前曾立志到韓國參加選秀的Jeremy表示今次的合作稱得上圓夢：「因為我真係有參加過宣美前公司嘅選秀，雖然最後都失敗，但經過咁多年兜兜轉轉最後都同到一直想見嘅大前輩喺同一個舞台合作相遇，係一個好大嘅驚喜。」他們更指宣美已經主動提出來到香港後，要2人帶她周圍吃喝，藉此多溝通互相了解。

今次去韓國排舞，他們感到好大差距，稱韓國人跳舞好有力量，老師亦會不斷要求他們好用力去跳：「佢哋每一隻舞都好大力去跳，因為佢哋要令所有舞步好清晰，好乾淨利落，方便即使在遠方的台下觀眾都可以看清楚，所以此行都真係長知識，原來大力冇上限。」問到韓妹可符合他們擇偶條件？他們就笑言到韓國訓練的幾日都幾乎沒有見人，每日基本只面對宣美、經理人花姐、排舞老師和飯堂的姨姨，Anson Lo更盛讚飯堂姨姨好好人好溫柔，笑指溫柔這個特質都是他們的理想型之一，而宣美則是所有男人的理想型，既優雅又溫柔，私下亦有好可愛的一面。

⁠Anson Lo：

Hair：Denny Ku @CHIC Private I salon

Makeup：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

Jeremy

⁠Hair：Lydia Yung @CHIC Private I salon

Makeup：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre