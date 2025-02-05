東方日報C1：大S明日歸家　范瑋琪夫婦被轟播毒

台灣女神徐熙媛（大S）遊日期間流感併發肺炎離世，終年48歲，並已於日本化輕煙，正式與塵世道別，骨灰將於明日由丈夫及妹妹帶返台灣。不少網民根據大S病發時序「搜證」，痛罵「黑范夫婦」陳建州與范瑋琪是「播毒源頭」，亦對汪小菲連日表現大為不滿，指他貓哭老鼠！另外，有傳家屬於龍巖台北民權會館為大S設立靈堂，詳情將於稍後公布。

大S不幸離世的消息震撼亞洲，其遺體已於日本火化，大S於人生最後一刻穿上生前最愛的服飾，以最自在也是親友最熟悉的樣子羽化成仙，骨灰將於明日（6日）由丈夫具俊曄及妹妹徐熙娣（小S）帶返台灣。

具俊曄深宵喊「熙媛」

大S母親黃春梅被指昨晚返台，大批傳媒在機場守候，但未見其蹤影，而小S透過經理人公司表示：「由於還在處理相關事宜，返台時間將不對外公開，敬請諒解。如有後續安排，我們會再另行通知，再次感謝大家的支持與理解。」至於具俊曄身在日本打點後事，其友人的妻子透露曾傳訊息慰問，具俊曄深夜回覆：「謝謝……請為熙媛祈禱，願她安息。」一字一淚教人動容。

大S猝逝除喚起外界對甲流的關注，不少網民更「柯南」上身，根據其發病時序推敲，大S好友「黑人」陳建州與太太范瑋琪因而成為眾矢之的！有網民指出范瑋琪曾於1月22日上載雙胞胎兒子因甲流住院的照片，並指「爸爸也感冒了」。1月26日，范瑋琪與黑人參加好友女兒的婚禮並與大S夫婦合照，1月29日大S出現咳嗽症狀，由於甲流潛伏期是3至5天，引起網民聯想，有人留言破口大罵：「之前幾天全家得流感，怎麼還出來跟大家聚會」、「家裏有流感就乖乖戴口罩，不要傳染給別人了，說甚麼也來不及了！」

疑似診症紀錄外洩

另外，有網民轉載疑似大S在日本町立醫院急診科的紀錄，顯示病人血氧飽和度降至89%，不過打退燒針後，患者執意返回旅館自行觀察，上午醫療團隊建議轉診至東京綜合醫院，卻因已訂回程機票遭婉拒，至下午回程途中患者突然呼吸驟停，急折返最近的社區診所，當時CT影像顯示雙肺已呈白肺狀態，及至2號宣告不治。而負責接待大S一家的導遊亦指出，1號已帶大S舉家返回東京都，大S本應到東京醫院覆診但未有前往，網民估計是輕視甲流併發症而延醫出事。

至於與大S對簿公堂的前夫汪小菲，偕現任太太Mandy由泰國急撲台灣後，在機場眼紅紅稱「她也是我家人」，其後他獨自從大S豪宅冒雨行返住處，淋雨足足30分鐘，表現比電影男主角還要深情！有網民發現他於大S相關短片寫上：「老婆，我好想你」、「死的人應該是我」等，引來網民怒轟：「遲來的深情，比草都輕賤！」汪小菲隨後刪走留言，改為「我好想你」，而Mandy挺身為老公「擋子彈」，叫網民若有怨言可往她身上發洩。

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