「耆樂歡聚新春盆菜宴」倡同桌共膳　千人視像享美饌慶佳節

來自耆康會的參加者到大家樂分店同賀新春，感受熱鬧的節日氣氛。（客戶提供）

【營業資訊】大家樂集團有限公司一向致力回饋社會，與不同的社區夥伴合作，加強社會凝聚力。集團旗下品牌大家樂快餐及食得樂昨日（4日）聯同香港耆康老人福利會（耆康會）舉辦「耆樂歡聚新春盆菜宴」，邀請一眾長者到大家樂品嚐其招牌盆菜及軟餐盆菜，並同時以視像形式連結耆康會23間服務單位（包括護理安老院、日間護理中心、長者中心及綜合家居照顧服務），與逾1,600名長者及其照顧者同步享用盆菜，共慶新春佳節。

為讓一些高齡長者回到社區，重拾社交體驗，耆康會特別安排42位長者與其照顧者到大家樂大窩口分店共享大家樂之招牌賀年盆菜及軟餐盆菜。為照顧部分參加者的飲食需要，大會亦準備食得樂「六福臨門」精裝盆菜，以真實食材製成符合「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）及「照護食標準指引」等級4的軟餐盆菜，讓咀嚼及吞嚥障礙人士能夠一同參與這場盛宴，在分店享用堂食軟餐盆菜，同桌共膳，感受熱鬧的節日氣氛。

與此同時，耆康會亦安排23間服務單位透過視像形式一同參與活動，逾1,600位長者及其照顧者於院舍及中心同步享用大家樂的招牌賀年盆菜，及為有吞嚥障礙的長者準備食得樂「六福臨門」精裝盆菜，為長者送上賀年祝福，讓他們感受社區的關懷。耆康會亦特別邀請體健長者品嚐軟餐盆菜，與一般食物無異的外觀及味道令他們十分驚喜，感受到即使日後因年老體弱無可避免出現吞嚥障礙，仍能選擇以精緻軟餐代替傳統賣相及口感不佳的糊餐，繼續享受美食，緩解對晚年生活的憂慮。

大家樂快餐總經理盧國輝表示：「大家樂很榮幸能夠參與這項有意義的活動，作為全港首間推出堂食軟餐的連鎖快餐店，我們期望提供更友善及窩心的用餐環境，讓有咀嚼及吞嚥障礙人士能夠到店享受美食，與親友歡聚一堂。我們樂見耆康會特意舉辦這個別具意義的活動，讓我們能與一眾老友記熱熱鬧鬧慶新年，加深我們與社區的連結。」

食得樂總經理林志偉表示：「『食得樂』品牌旨在讓吞嚥困難人士可以品嚐熟悉的味道，有尊嚴地重拾飲食的快樂，同時減輕照顧者準備餐膳的壓力。我們知道很多長者都十分重視農曆新年，因此特意推出『六福臨門』精裝盆菜，期望讓有咀嚼及吞嚥障礙人士可以再次品嚐經典過年食品的美味，透過美食帶來更濃厚的新年氣氛，與家人分享佳節滋味。」

耆康會副主席湯秉忠醫生表示：「隨着老人人口不斷上升，照顧體弱長者服務日趨殷切，耆康會一早洞悉吞嚥困難長者的需要。『食得是福』對長者來說十分重要，未來本會必繼續關顧社區體弱長者吞嚥障礙的狀況，填補社區服務的縫隙，例如透過舉辦社區教育講座、護老者培訓課程和製作軟餐體驗班組，提升他們對吞嚥困難的認識及處理軟餐的能力，令照顧者能夠『有力量、有選擇、有支援』地繼續在社區照顧體弱長者，關顧他們食用軟餐的需求。本會亦將於長者網上虛擬中心『傲齡匯』(www.olink.hk)推出軟餐訂購服務方便照顧者，務求實現長者『有得食、食得到、食得好』的願景。」