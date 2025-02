美籍越南華裔男星關繼威幾年前憑科幻賣座片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)咸魚翻生爆紅,而由他擔任男主角的動作新片《Love Hurts》前日(3日)於加州TCL中國劇院舉行首映,期間他更獲劇院邀請在門外打手印腳印,與眾巨星睇齊。

除了新片眾演員包括飾演大反派的吳彥祖出席之外,與阿關童星年代在賣座冒險片《小靈精》(The Goonies)合作過的編劇基斯哥倫布(Chris Columbus)以及幾位男星包括「魁隆」佐斯布連(Josh Brolin)、Jeff Cohen、Kerri Green以及Corey Feldman都有出席。此外,《奇》兩位導演關家永(Daniel Kwan)與Daniel Scheinert都有到場支持阿關,場面熱鬧!