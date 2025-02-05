李聖經變身茉莉公主　另類保養秘訣防水腫

在南韓被稱為「長腿妖精」的李聖經，最近挑戰經典音樂劇《阿拉丁》，飾演真人版茉莉公主一角，更憑著一條謝幕影片再度掀起熱話，其Fit爆身材一覽無遺，被網民贊為「最美的茉莉公主」。塑成零贅肉的身材和白滑肌膚，她所靠的並非刻苦節食，而是注重營養均衡，以及獨家炮製的「啤酒浴」。

李聖經非常講求營養均衡，因此日常飲食中以原型食物為主，例如雞蛋、豆腐和沙律等，同時增加蛋白質的攝取量，例如雞胸肉和魚類等，防止肌肉流失並提高新陳代謝，嘴饞時則會吃含有豐富纖維的麥皮止餓。另外，為了避免身體水腫，她特別會減少鹽分攝取，避免進食泡麵、泡菜等高鹽高鈉的食物，讓身形看起來更為輕盈。同時搭配規律運動，例如深蹲、平板支撐等核心訓練，展現完美的「川」字腹肌，亦可讓她輕鬆應付音樂劇的高難度表演。

特別一提的是，李聖經更會搭配獨門自創的「啤酒浴」，讓身材更加苗條。她曾經在綜藝節目《拜託了冰箱》中分享，啤酒浴所含有的穀胱甘肽可幫助抗衰老，啤酒酵母更能平滑美白肌膚，同時有助促進新陳代謝，具有排除體內廢物的功效，養出嫩白肌膚之餘，還能紓緩疲累的身心。