漫威新作《神奇4俠》首預告片曝光　「隱形女俠」造型首公開

繼《美國隊長4:勇敢新世界》(Captain America:Brave New World)之後,今年漫威(Marvel)超級英雄電影「第2擊」《神奇4俠: 英雄第一步》(The Fantastic Four: First Steps)將於今年7月23日公映,而首輯預告片公開。片中「4俠」絕密造型首曝光。

被公認為「漫威第一家庭」的《神奇4俠》先後拍過兩部,其中以2000年初的版本最受歡迎共拍過兩集,於片中飾演「霹靂火」的基斯伊雲斯(Chris Evans)與飾演「隱形女俠」的謝茜嘉艾芭(Jessica Alba)更因此而成功上位,其中基斯更獲邀飾演後來的另一超英角色「美國隊長」。而即將上映的新版卻「人面全非」由4位不同演員飾演「神奇4俠」,Pedro Pascal飾演「神奇先生」、Vanessa Kirby飾演「隱形女俠」、Joseph Quinn飾演「霹靂火」,而Ebon Moss-Bachrach就飾演「石頭人」。由於故事設定於60年代,所以片中「4俠」的造型都相當復古與之前兩個版本大大不同,絕對令人耳目一新。暫時未知「4俠」的勁敵由羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)飾演的「末日博士」會否於片中驚喜現身?

除了預告片之外,漫威亦公開《神奇4俠》多款海報。不過海報曝光後就被網民懷疑電影公司利用近期備受爭議的AI(人工智能)技術製作海報。事後漫威的發言人就強烈否認海報由AI技術製作而成。