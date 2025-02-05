跑手備戰　痛風發作　腳趾、膝痛急求助

為迎戰今個周日的長跑賽事，即使晚上寒冷，仍然見多人跑步操練。有位三十歲男士因練跑後膝關節和腳趾公疼痛，希望治療後可出賽，並順利完成半馬賽事，檢查後發現主要是痛風所致，脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華表示，關節痛成因很多，應及早求醫處理。

這位男士從事文職，由於工作性質涉及銷售，所以不會長期坐在辦公室，經常外出；加上本身好動，除了跑步，每逢周末都會約人打網球，即使沒有運動，每天都保持拉筋習慣，伸展筋骨。不過，早前有朝醒來，發覺腳趾公和腳踭頗痛，膝關節有些痛，他想起前一天打網球，可能比較劇烈扭傷了。

他覺得三個關節同時在痛，感覺奇怪，上網查看發現有機會是腰椎間盤突出，壓到神經線引發，他擔心痛症影響長跑賽事，馬上求醫。經檢查後，證實並非腰椎問題，而膝關節只有輕微腫脹，是肌肉拉傷引起，未涉及關節問題。反而是腳趾公有明顯紅腫，腳踭位置及膝關節郁動時雖然有痛，但腳趾公痛楚最明顯，懷疑是痛風的關節炎。

腳趾公痛出現在年輕男士身上，第一樣會想到的是因為尿酸過高。這位男患者注重鍛煉體形，吃的肉類蛋白質特別多，加上天冷相約朋友打邊爐，吃肉就更多了，故此安排他去驗血，報告結果顯示有尿酸過高，脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華提醒，痛風患者必須注意飲食。

痛風是來源於尿酸的鹽過高，要留意兩個情況，一）水分不足，可能喝水不足，又或運動後流汗太多，沒補充足夠水分。二）與飲食有關，打邊爐吃多了肉和內臟，喝肉骨熬成的湯，再加上啤酒，便會使尿酸增加。

尤其天冷，鹽的溶化比較困難，在離開心臟最遠的關節腳趾公，鹽溶化程度就更低，尿酸的鹽慢慢結晶積聚在關節，最後形成痛風。患者需要尋求西醫跟進病情，以藥物控制之餘，並應遵循降尿酸的飲食指引。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家