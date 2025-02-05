大S猝逝汪小菲失控　舊愛千字文鬧爆：她所有苦難都是你帶來

台灣女星徐熙媛（大S）因流感併發肺炎不幸離世，終年48歲。大S前夫汪小菲連日來表現極度悲痛，除帶同新婚妻子Mandy由泰國飛台，佢見到媒體後，隨即眼眶泛紅、雙手合十並90度鞠躬說：「請你們多說她一些好話。」又指「熙媛是我的家人」，同日再獨自淋雨30分鐘，尋日（4日）更於佢同大S昔日恩愛短片下留言「老婆，我好想你」、「死的人應該是我」等，行為連番失控。

汪小菲同大S離婚後，二人多次公開互鬧，當中汪小菲就曾指控大S有不良嗜好、婚內出軌等，更極力同對方打官司搶一對子女嘅撫養權，現大S離世後佢忽然表現出深情模樣，其舊愛張穎穎就發文譴責汪小菲。當年汪小菲同大S離婚後曾與張穎穎拍拖，張穎穎今次發出千字長文譴責前度汪小菲，雖然並冇開名，全程以「她」及「他」陳述，但根據所說嘅內容，就正正係大S同汪小菲嘅經歷。

張穎穎道出二人多個被傳媒報道過嘅事實，為大S抱不平，直指汪小菲：「他拿她的離世給他立人設。這就是所有人眼中的愛。實則，所有的苦難都是他帶來的。傷害她最深的人竟然飛速漲粉。深愛她的家人朋友沒有一個公開露面，而傷她最深的他已經演了一出又一出的苦情戲。」串爆汪小菲惺惺作態。

帖文惹來網民熱議，已有逾30萬Like及登上熱搜。大批網民都留言力撐張穎穎，加入斥責汪小菲，張穎穎亦有留言回應網民，對於當日點解會同汪小菲拍拖，佢直言：「我這個性格除了被騙還能是甚麼！他的嘴廣大網友都能被騙的團團轉。」同時亦有睇唔過眼嘅網友留言指摘，提起當年大S親自力證張穎穎小三身份，反指張穎穎先係傷大S最深嘅人，依家忽然正義，鬧爆佢當初點解要拆散大S同汪小菲嘅美好家庭。