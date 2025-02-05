【簡潔生活學】農曆年後　綠色行動

轉眼間今天已是年初八，喜慶日子過後，大家別忘記做好減廢回收，為環保出一分力！好像桃花、年桔，一般都會送往堆填區棄置，既浪費資源亦加重堆填區負擔，到底有甚麼更好的方法呢？

其實環保署近年有推行桃花回收計劃，桃花回收後會進行破碎，再造成堆肥用的膨鬆劑或園藝用覆蓋物等再造產品，由2月5日至13日，市民可將舊桃花送到屯門Y·PARK [林·區]的中央收集站及54個地區收集站，有關收集點的位置及開放時間可瀏覽以下網頁：

www.wastereduction.gov.hk/sites/default/files/news/Annex_PBT%202025_r0.pdf 。

至於年桔，環保協進會鳳園蝴蝶保育區也有舉辦「年桔轉贈配對網絡」計劃，經配對後，將轉贈至本地農民或非牟利機構種植，這些桔可以轉為蝴蝶幼蟲的食物，為大自然循環再用，這個計劃也適用於機構或公司，只需要於2月10日或之前填妥以下表格，便會有專人作出安排。

至於賀年食物方面，食物援助平台FOOD-CO也推出「賀年食品回收大募集」，可捐贈的食物種類包括罐頭食品、餅乾、耐存食品，在各地區的聖雅各福群會即可以捐贈，食品會轉贈予有需要的家庭。

最後就是利是封，綠領行動的「利是封回收重用大行動」，將收集的利是封交由庇護工場處理及分類，只要利是封上沒印上生肖、年份或姓氏及表面新淨、沒有摺痕的，經消毒及篩選後，就可以製成「新生利是封」！回收期至2月27日。大家記得積極參與，齊齊減少浪費！

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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