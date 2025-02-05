拖老婆慶功派對繼續全裸　Kanye West留言宣布老婆破「世界紀錄」

美國饞舌天王Kanye West與愛妻Bianca Censori日前於《格林美音樂獎》合力搞出一場「紅地氈露出」「瘋」波，雖然有傳夫婦因「不請自來」而被音樂獎保安人員驅逐出場，不過2人之後於頒獎禮完結後再度「踩場」，現身慶功派對。Bianca「裸開有癮」換上另一件黑色透視內衣現身繼續「露全相」，而兩公婆被同場賓客影到共舞，期間Kanye更肆無忌憚伸手摸老婆的巨躉，再次成功搶fo！

雖然鬧出不少風波，但Kanye一於好少理昨日於社交網繼續發表「瘋語」，他公開多項數據並留言說：「為了清楚起見，2025年2月4日（即《格林美》舉行日），我太太喺地球上互聯網最多搜尋的人士。」之後他更留言指老婆的打扮創下「世界紀錄」，並表示「我們擊敗了《格林美》」。 而Kanye更不忘宣傳其服裝品牌，透露老婆套透視薄紗是出自其品牌，並暗示件衫目前做緊特價售價僅20美元（約156港元）。

另方面，「Kanye嫂」紅地氈全裸一事繼續「惹火」，女性清談節目《The View》的女主持Alyssa Farah Griffin直言不想見到Kanye或他的妻子再行紅地氈並指整件事令人不安。而該節目的前主持Meghan McCain 亦於社交網批評Kanye：「我一直都想Kanye West唔好再搞我哋。佢係一個令人厭惡、卑鄙嘅垃圾，而佢老婆睇起嚟就好似受害者同人質。」