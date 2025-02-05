黃子桐喱士內衣＋制服誘惑　楊潮凱書枱「正法」勁大膽

由黃庭鋒、湯洛雯、傅嘉莉及張寶兒主演的無綫新劇《富貴千團》最近成網民熱話，皆因劇情大膽，突破以往的8點半劇集框框，其中網民討論到劇中扮演女教師的黃子桐（Rachel），穿上黑色喱士內衣配透視恤衫襯黑框眼鏡，大玩制服誘惑，再加咬唇及瞇眼的「迷暈二式」招數，引發「宅男」無限聯想，不過令人譁然是，當中有場半裸楊潮凱在書枱「正法」Rachel的意識大膽「動作戲」，兩人埋身肉搏時，睇得令人面紅，而同場的男、女臨時演員亦有互打打Pat Pat的場口。

Rachel接受訪問時，坦言埋位前有點緊張，幸獲劇組貼心安排浴袍及枕頭，令她拍攝時可以安心又放心：「我記得有啲性感啲嘅造型，劇組會安排浴袍畀我埋位前披住，而拍攝一啲親密戲份時，佢哋仲預備咗枕頭畀我同潮凱隔住，令我哋拍得自然啲。（拍同潮凱嗰場『動作戲』係咪好尷尬？）都幾尷尬，因為好多人圍住睇我哋做嗰個動作，我都要克服心理關心，同自己講係戲劇，但係啲網民就喺討論區話呢個動作叫『推車』，搞到我都唔好意思再睇啲留言。」

至於其「迷暈二式」，她表示有用心研究及練習過，更向性感女神取經：「我真係有參考過邱淑貞啲演繹方法，我覺得個表達上要浮誇少少，有諗點樣可以做到意識大膽，因為我嘴唇較厚，覺得不妨試吓用嘴唇表達情感，最後構思到咬唇同電眼，拍之前都練咗成10幾分鐘，試到最好先去演繹。」