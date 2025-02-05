走訪鬱金香王國　嘗春日美饌

春天到，又是賞花踏青的好時節！説到賞花，怎麼能錯過被喻爲「鬱金香王國」的荷蘭？每年3至5月，位於利瑟鎮（Lisse）的庫肯霍夫公園（Keukenhof）便會化身為一個五彩繽紛的童話世界，超過800多個品種的鬱金香競相盛放、700萬株花朵爭奇鬥艷，將「歐洲花園」的美譽演繹得淋漓盡致。賞花之餘，品嘗當地美食也是不可或缺的體驗，特別甄選3間附近的餐廳，在欣賞絕美花海的同時，更要讓味蕾一同感受春天的氣息！

連續多年蟬聯二星

位於北荷蘭省Overveen的老字號餐廳Restaurant de Bokkedoorns，始於1961年，並於1978年獲得米芝蓮一星，1991年獲得米芝蓮二星，更創下連續34年獲得米芝蓮二星的傲人紀錄。現任主廚Menno Post曾在荷蘭名廚Ron Blaauw門下磨練13年，2013年接掌Restaurant de Bokkedoorns廚房。他以法國菜為基礎，融合創新元素，善用最少的烹調手法，呈現食材最純粹的美味。餐廳最特別便是能在湖邊的露天平台上用餐，滿眼鬱鬱葱葱的綠植，令人心曠神怡。

開胃菜有龍蝦餅配慢煮龍蝦沙律與接骨木花，清新爽甜；印度風味的薯仔煎餅配上蠶豆沙律、Garam Masala、青檸和紅辣椒，香脆惹味。雞肝慕斯餅乾搭配葡萄醬則酸甜開胃；而鹹香的手撕豬肉佐西班牙辣香腸醬、柑桔，就令人胃口大開。主菜則推介和牛配紅甜菜、魚子醬和紅酒汁，和牛鮮嫩多汁加上鹹香魚子醬和濃郁醬汁，奢華而美味。另一道生牛肉他他以嫩滑的生牛肉搭配同樣柔軟的牛尾凍、鵝肝、牛頰肉，加上提升風味的魚子醬，令人驚艷。番茄龍蝦也值得一試，慢煮龍蝦配上「血腥瑪麗」番茄醬、牛油果忌廉、羅勒，以及美味的番茄肉湯，叫人食指大動。而北海鰈魚配章魚、甜椒沙律、煙熏白忌廉醬，盡顯海鮮鮮美。

獨特用餐視角

於2023年開業的Ventuno Skylounge，作為阿姆斯特丹為數不多的高空餐廳，坐落於Ruby Emma酒店21樓，為這座運河之城帶來獨特的用餐視角。餐廳的概念靈感源自20世紀初紐約的意大利餐廳，裝潢風格大膽而奢華，充滿張力，濃郁的紅色調貫穿整個空間，配上天鵝絨座椅、水晶流蘇吊燈和雲石裝飾，營造出熱情而浪漫的氛圍，十分適合打卡。而寬闊的落地窗則將城市天際線盡收眼底，食客可以一邊享用美食，一邊欣賞北海和艾瑟爾湖的壯麗景色。此外，現場更有音樂演出，為用餐氛圍增添了獨特魅力。

開胃菜有黑松露牛肉他他，以手工切碎的嫩牛裏脊搭配新鮮黑松露，香氣撲鼻，肉質鮮嫩；Burrata芝士配牛心番茄、番茄忌廉和20年陳釀意大利黑醋，風味獨特，令人食欲大增。而烤醃小牛肉佐番茄醬和新鮮的藍鰭吞拿魚，口感層次分明，滋味濃郁。主菜方面，首推豪華海鮮拼盤，匯集了龍蝦、生蠔、扇貝、蛤蜊及紅蝦等海洋珍饈，鮮味爆燈。

肉食愛好者可別錯過烤平鐵牛排，烤製後的牛排淋上香濃的松露醬汁，外焦裏嫩，肉香四溢，令人垂涎欲滴。而香煎劍魚配氣酒醬則以細膩滑順的氣酒醬提升了劍魚的清新口感，讓令人回味無窮。

湖畔星級餐廳

餐廳「Aan de Poel」坐落於阿姆斯特丹近郊的Amstelveen，毗鄰波光粼粼的湖泊，故名「De Poel」。餐廳由主廚Stefan van Sprang和侍酒師Robbert Veuger於2007年共同創立。餐廳開業僅兩年就摘下第一顆米芝蓮星，2013年更榮獲二星並一直保持至今。主廚曾在荷蘭米芝蓮二星餐廳磨練廚藝，積累了豐富的經驗。他擅長將經典法國菜式融入個人創意，並巧妙運用餐廳後花園栽種的香草，為菜餚增添獨特芬芳。餐廳內部裝潢簡約現代，寬敞明亮的落地窗將湖光美景盡收眼底，另一側則是開放式廚房，食客可以欣賞廚師們精湛的廚藝表演。

前菜有黑松露扇貝，薄切的扇貝片搭配黑松露的馥郁香氣，再配上爽脆的蘿蔔沙律，勾起食欲。炙烤扇貝搭配烤花椰菜、脆甜面包和石榴酱，不但擺盤精緻，味道清甜。之後是多款以海鮮為主的精緻菜餚，首先登場的是法式鵝肝配海螯蝦、石榴，肥美的鵝肝配上清甜的鮮蝦，再加小小微酸的石榴，風味獨特。大蝦配杧果及山核桃香辣氣息與果肉甜美令人回味；慢煮比目魚佐魚子醬、煙熏培根湯底，口感細膩，鮮味十足。吞拿魚配紅蘿蔔、脆洋葱，鮮嫩的吞拿魚遇上脆爽蘿蔔與洋葱，清新爽口。海陸交融的黑鮟鱇魚配牛肉脆片，將海鮮與肉類的美味巧妙融合，鮮上加鮮。