大S猝逝︱雞排妹爆真實經驗「不敢相信」　日本醫院不如台灣方便？

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，病逝於日本，也讓大家關注日本的醫療，嫁給日籍老公的「雞排妹」鄭家純發文表示「日本大醫院是真的不像台灣一樣」，透露之前住在東京的朋友小孩有些狀況，先帶去家附近的診所檢查，但診所醫生態度不好，看診完是用丟的把小孩丟還給朋友，然後說沒問題。

但過了幾天，小孩狀況仍沒好轉，但沒有診所的介紹信（轉介單），也不能直接去大醫院掛號：「也有醫院是若沒介紹信，初診加收13200日圓就能看。」因此雞排妹請先生幫忙介紹別的診所，那間診所的醫生也認為得去大醫院做更詳細檢查。

不過拿着介紹信去掛號，竟然要等一個多月後才能看診，因此雞排妹先生再去關心了解一下，變成一週後可以看診：「一周對台灣人來說還是很不敢相信。」雞排妹也表示，這個狀況真不是我們從小在台灣長大的人可以想像的：「請好好珍惜台灣的醫療人員和健保。」

網友見狀也紛紛留言「不止日本，還有其他外國連急診都要等好幾天才排的到」、「所以日本的成藥超級發達，他們藥妝店光是感冒藥隨便都上百種可以選了」、「其實是因為台灣太方便，歐美很多國家都和日本類似。」