銀河旗艦機即日開售　網店有特別色？

Samsung全新旗艦手機Galaxy S25系列即日起在香港正式預售,並於2月14日公開發售。型號包括S25 Ultra、Galaxy S25+以及Galaxy S25,屏幕分別6.9吋、6.7吋及6.2吋,當中S25 Ultra擁有7隻顏色,除標準的鈦金屬黑、鈦金屬灰、鈦金屬藍及鈦金屬銀外,還有網上商店限定的鈦金屬灰黑、鈦金屬灰綠及鈦金屬粉金,選擇豐富。三部機的配件亦同步推出,較有特色是好時牛奶朱古力款式,另外亦新推出專用透明磁吸保護殼,內置磁鐵方便對準快速充電位置。

S25系列搭載全新One UI 7介面,提供多個AI功能,例如AI Select自動分析屏幕顯示內容,再提供複製、儲存、分享等操作建議;升級版Circle to Search如今能識別電話、郵件和網址,簡單一按即可撥打電話、發送電郵或瀏覽網站;通話助手現在支援通話轉錄,在通話結束後生成內容生成摘要;音訊消除器則能夠分辨影片中各種聲音類別,自行調節甚至刪除不必要的影片雜音。港版S25系列全線採用S8 Elite for Galaxy處理器,配備Vulkan引擎及全新光線追蹤技術,打機更流暢逼真。

同場加映:Andy Warhol限定配件

CASETiFY宣布推出首個Andy Warhol聯乘系列,備有多款特別版產品,巧妙地把大師多幅畫作融入其中,包括可剝皮的立體香蕉手機殼、金寶湯罐頭手機殼及耳機保護殼,以及配有金寶湯罐頭、Brillo肥皂盒、香蕉、金錢符號的普普藝術手機掛繩等。所有產品皆印有Andy Warhol名句:「Art is what you can get away with」,藉此向大師致敬。