連詩雅母女病足一星期新年報廢　半歲女兒曾高燒40度

近來流感肆虐，天氣反覆加上冷鋒來襲，市民染病機率大增，家有幼童更加要留神。連詩雅去年7月為陳家樂誕下囡囡陳星頤，豈料首個新春齊齊病倒，半歲大女兒更一度燒至40度。

BB第一年過新春，通常都會扮靚到處拜年感受氣氛，但連詩雅新年幾日都未有更新社交網，原來兩母女整個假期都病到要閉關留家度歲：「消失的新年。。。今年年初一一起身，我同個女一齊發燒，我就38.7度，我個女就39.2度。雖然話BB發燒，好小事，可能出牙，長高 之類之類，不過佢人生第一次發燒，加上我都幾肯定應該係我傳染個女，因為我之前嗰日已經開始咳得好勁。雖然我都有同佢保持距離但係都係避唔過。同日嘅下午佢直頭燒到40度，我已經嚇到不停喊，陳生9秒9車我哋去急症，好彩檢查唔係流感只係普通感冒，返到屋企食藥咁就過左3日。。。」

短片中見到星星坐在床上聽媽媽唱歌，不時露出甜笑又懂得擊掌，相當可愛亦終於病好，令Shiga放下心頭大石：「我哋兩個都好似昏迷咗三日咁，淨係起身食藥瞓覺，最後我哋喺屋企渾渾噩噩咁就過咗個新年。呢兩日先開始回魂🥲😅所以話新嘅一年乜都係假，總之就身體健康開開心心食得瞓得，就已經好感恩。#咁就喺屋企過左7日😆😅#辛苦陳生照顧我哋兩個#邊度都冇得去🥲#希望我哋一家今年都健健康康#阿女終於精神返！」