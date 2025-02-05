酒店級優質餐膳　溫馨浪漫

下星期便是元宵加情人節，大家有無心水預備與另一半去那兒開餐慶祝呢？有Classy一點，大可以到酒店開餐，別心邪，說的是酒店內的餐廳，相信環境舒適，食物亦有一定保證，讓巴絲打與另一半享受獨一無二的浪漫滋味！

選擇多元化

有酒店集團於這個浪漫節日期間推出一系列美式意菜、粵菜、意大利菜及國際佳餚，好似位於銅鑼灣的酒店的意大利餐廳、酒廊及中菜廳分別推出五道菜情人節餐、情人節下午茶套餐以及七道菜中式情人節套還，當中的意大利餐廳更可以邊用餐邊欣賞維港景色。至於位於尖東酒店內的宴會廳於2月14日特別推出中西薈萃主題的六道菜中西情人節盛宴，有牛油虎蝦伴魚子醬杧果啫喱、焗釀蟹蓋、波士頓龍蝦湯伴龍蝦雲吞、滕椒果醋蒸鱈魚、美國特級西冷扒伴煎鴨肝及冰鎮爆珠楊枝金露 × 紅桑子朱古力慕絲，豐富誘人。其中菜廳亦特別推出「一生一世情人節套餐」，用上花膠、燕窩、鮑魚等矜貴食材入饌之餘，還無限暢飲法國氣酒及送上玫瑰花，窩心浪漫。沙田區的酒店供應的情人節池畔燒烤自助晚餐，有珍寶心型玫瑰蛋糕拼鮮花甜品、剌身船、芝士焗龍蝦配鵝肝多士等，火辣辣別具味道。

糅合本地元素

位於佐敦、近年走上集酒店、藝術、文化及身心健康等元素於一身的路線，情人節將至，旗下多個餐廳亦趁機推出應節滋味。自助餐廳特別於情人節當晚推出一系列浪漫節日甜點，包括士多啤梨慕絲蛋糕、心形鹹蛋黃雞蛋仔及心形瑪德琳蛋糕等，每兩位更可獲贈情人節紅桑子拿破崙一份，當晚有即影即有拍攝，與親友留下難忘一刻！而主打優質肉扒的餐廳於即日至2月28日期間則限定供應情人節二人套餐，包括炭燒帶骨肉眼扒、焗釀蟹蓋、焗芝士扇貝，配以炸薯條及烤蔬菜，相當豐富，還有朱古力草莓慕絲蛋糕及粉紅玫瑰氣酒酒兩杯，雙雙舉杯慶賀。未夠喉還可以到天台酒吧細味情人節雞尾酒At the APT，以伏特加混入木槿花酒、菠蘿汁及青檸汁調配而成，再以氣酒及紅桑子點綴，酸甜清新，猶如與另一半細嘗初戀滋味。

五星級滋味

位於灣仔的酒店於情人節推出一系列甜蜜體驗，扒房供應優質牛扒、意大利餐廳帶來正宗意菜、日本餐廳的大和料理等。當中的扒房主廚Marc Benkoe為了這個浪漫節日特別設計了精緻的四道情人節套餐，於2月13至15日期間供應。菜式包括鮮紅樹林虎蝦沙律或美味的藍鰭吞拿魚他他、金箔M5和牛牛柳配黑松露或澳洲M5和牛牛柳，以及火燄雪山蛋糕或濃郁的朱古力心太軟；於2月14至16日期間在扒房、意菜餐廳及日本餐廳慶祝節日的情侶還可額外獲得水療8折優惠禮券。酒店的甜品下午茶素來名聞遐邇，今個情人節更為下午茶增添節日浪漫元素，帶來包括玫瑰形狀的士多啤梨紅絲絨蛋糕及紫羅蘭雜莓白朱古力撻等特色甜品。酒店餅店同時推出一雙可愛天鵝朱古力點綴的荔枝海綿蛋糕，以及散發住淡淡玫瑰香氣，或寫有「I Love You」字句的朱古力脆脆蛋糕，讓大家藉此表達愛意。